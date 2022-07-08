Медали «За любовь и верность» получили 3 семьи из Шымкента

Недавно четырем супружеским парам из Южного Казахстана были вручены медали «За любовь и верность», 3 из них получили пары из южного мегаполиса.

Эти награды были переданы посольством Российской Федерации в Республике Казахстан славянскому культурному центру города Шымкента. Подробности узнавали у председателя центра Натальи Романовой.

– Наталья Сергеевна, что это за медаль?

– Медаль «За любовь и верность» появилась, как атрибут российского праздника День семьи, любви и верности. С 2008 года он ежегодно отмечается 8 июля. На юге Казахстана по-прежнему проживает немало славян, представителей русского мира, которые разделяют культурные ценности, традиции и обычаи своего родного этноса.

Согласитесь, праздников много не бывает, чем больше поводов для радости, тем жизнь наша ярче. День семьи, любви и верности хоть и молодой праздник, но имеет глубокие исторические корни. Он задуман в память о муромском князе Петре и его жене Февронии, которые жили в XIII веке.

Положили начало празднованию жители города Мурома, в котором покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, которые прожили во взаимной любви и верности. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровительство семьи и брака.

Несколько комплектов этой медали нам передали из российского консульства. В свою очередь, они их получили из посольства Российской Федерации в Республике Казахстан для награждения супружеских пар. Семья – это ведь важнейшая и общая ценность для граждан наших государств.

– Для кого предназначены эти медали?

– Медалью «За любовь и верность» могут быть награждены пары, которые прожили в любви и согласии не менее 25 лет, пользуются известностью и уважением среди сограждан и воспитали детей достойными членами общества.

– То есть ее могут получить те, кто уже отметил серебряную свадьбу? Кто и куда может подать ходатайство на получение медали «За любовь и верность»?

– Дети или близкие люди, которые хотят устроить праздник своим родным, могут обращаться в наш славянский культурный центр. Надо приготовить свидетельство о регистрации брака. Мы рассмотрим их обращение и обговорим дату вручения этой награды.

– Каков статус этой медали? Если можно, расскажите, как она выглядит? Что вообще вручают семейной паре?

– Награда является общественной, включает в себя одну медаль «За любовь и верность», два значка «Полевая ромашка» и удостоверение. Этот наградной набор чеканят на Московском монетном дворе Госзнака по заказу Фонда социально-культурных инициатив.

На одной стороне медали изображены лики святых Петра и Февронии, а на другой – ромашка, символ праздника. На медали гравировка «За любовь и верность семье».

– Кто из наших земляков уже получил эти награды?

— В Шымкенте медалью «За любовь и верность» награждены три пары. Это семья Лавровых – Татьяна и Алексей. Шымкентцам прекрасно известно творчество Татьяны Лавровой – она блогер, автор потрясающих видеороликов о Шымкенте.

Вторая пара – это супруги Любовь Шоломова и Борис Зуй, профессиональные музыканты-педагоги. Борис Леонидович почти четверть века руководит ансамблем скрипачей, его супруга Любовь Иосифовна преподает игру на фортепиано.

Третья пара – это Нина Федоровна Куприянова и Николай Степанович Макогонов, труженики тыла. Это люди из поколения, обреченного быть трудоголиками. А четвертая пара – это жители села Коксаек (прежнее название – Георгиевка). Супруги Серых – Екатерина Тимофеевна и Виктор Степанович. Она – директор школы, учитель истории, а он – механизатор.

– Ну очень интересные семьи. И личности какие известные!

– Да. Как это звучит у Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга…» Я бесконечно рада состоявшемуся близкому знакомству с этими людьми. Узнала интересные факты из их семейной биографии. К примеру, будущий известный блогер Танечка и Алексей Лавров познакомились еще в 15-16 лет. А серьезно встречаться стали, когда Алексей пришел из армии. Через три месяца поженились и живут в любви и согласии 44 года.

А Борис Зуй и Любочка Шоломова познакомились, когда еще учились в консерватории в Алма-Ате. Затем они отрабатывали дипломы в Павлодаре. И с 1977 года, то есть 45 лет, они счастливы в Шымкенте. Вместе живут 52 года. И на работе, и дома, и на отдыхе они всегда вместе. Все – в заботах о детях, студентах и внуках.

Бесконечное уважение вызывает наша самая возрастная пара – Нина Федоровна и Николай Степанович. В годы войны девочка Нина жила в колхозе «Победа» Тюлькубасского района, а подросток Николай – в селе Бурное. Работали наравне со взрослыми. После школы шли на огороды – копать, пропалывать, окучивать, поливать овощи. А летом и осенью с утра до позднего вечера собирали урожай в полях, огородах, садах и виноградниках. Сенокос, работа на ферме, в поле, на току – везде требовались руки, пускай почти детские. И никто не скулил, понимали, что и их труд приближает Победу, помогает отцам, сражающимся на фронте, добивать врага.

Пусть Николаю Степановичу довелось окончить только профтехучилище, курсы механизаторов, он все равно стал «профессором» рабочих специальностей. В его послужном списке работа в колхозе, служба в армии в Сибири, после чего он трудился на ленгерской шахте. Когда ее закрыли, перешел работать в цех РФС фосфорного завода, оттуда и вышел на пенсию в 50 лет по «вредной сетке». Уже в перестройку работал в тепловых сетях, в котельной.

Нина Федоровна оказалась более настойчива в получении образования. После окончания Ташкентского строительного института были и пять лет целины, и работа в НИИ «Казгипрофосфор», где она дослужилась до начальника планово-производственного отдела, выходила на пенсию с должности начальника отдела в Чимкентском облкомхозе.

О нашей четвертой семейной паре – супругах Седых нам рассказали шымкентцы, которым довелось учиться у Екатерины Тимофеевны. Скольким ребятам и девчатам она дала путевку в жизнь, а сколько техники починили золотые руки Виктора Степановича! Низкий поклон им за это!

– Важно, чтобы зерна мудрости этих людей, их опыт, секреты благополучной семейной жизни переняли молодые.

– Я каждую пару расспросила о том, как им удается жить в любви и согласии. В общем-то ответы были похожими. «Секрет семейного счастья? Терпение и труд – вот и весь секрет, – сказала Нина Федоровна. – Всегда в жизни гладко не бывает, да и идеальных людей нет. Надо уважать друг друга, а главное – уметь прощать. Вот и все».

Сам факт того, что эти пары имеют такой солидный семейный стаж, говорит о многом – о заботе друг о друге. О любви и верности. Вкратце секреты счастья таковы:

* Определитесь, кто глава семьи. Команда с двумя лидерами обречена на поражение.

* Будьте терпимы к ошибкам друг друга.

* Откажитесь от идеи переделать партнера.

* Совершенствуйте себя.

* Расставляйте приоритеты.

* Учитесь обсуждать проблемы.

* Берегите друг друга.

Фарида Шарафутдинова