Масштабный фестиваль «Family fest» впервые прошел в Шымкенте

В проекте «Family fest» приняли активное участие предприниматели малого и среднего бизнеса. Они представили на выставке свою продукцию, а организаторы фестиваля организовали семейные игры.

Жители Шымкента впервые собрались на семейном фестивале. Проект «Family fest» приурочен к Международному дню семьи. Гости фестиваля принимают участие в различных мастер-классах, наслаждаются концертной программой, пробуют бесплатные блюда на свежем воздухе.

«Я думаю, что это очень замечательная инициатива для отдыха всей семьёй. В нынешнюю стремительно развивающуюся эпоху, когда времени на дела и общение всегда не хватает, я думаю, это хорошая отдушина — прийти на такое мероприятие с семьей и провести время вместе. Большое спасибо организаторам! Мы сегодня тоже гуляем с детьми в прекрасной атмосфере», — говорит жительница г.Шымкента Гульбану Иманалиева.

В проекте приняли участие и предприниматели Шымкента Главная цель проведения фестиваля – популяризация семейных ценностей, говорят организаторы. Они надеются, что семейный фестиваль станет традиционным.

«Фестиваль Family fest впервые проходит в Шымкенте. И он уже смог привлечь зарубежную аудиторию. Вот, например, к нам приехали блогеры из Украины, которые так же принимают участие в этом мероприятии. И таким образом известия о нашем фестивале выходят далеко за пределы Казахстана», — рассказал волонтер Кеменгер Мусахал.

Фестиваль продолжался весь день и закончился выступлениями звёзд эстрады. А участникам мероприятия, проявившим наибольшую активность в семейных играх, вручили специальные призы.