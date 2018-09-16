Любители дат и памятных событий, черкните в своих записных книжках еще одну пометку – День семьи. Он в Казахстане отмечается каждое второе воскресенье сентября. И на то есть самое что ни на есть законное основание – 1 марта 2013 года президент страны Нурсултан Назарбаев подписал Указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. То есть в этом году мы этот День празднуем уже в пятый раз.

Зачем нам понадобился еще один праздник, ведь 15 мая и без того отмечается Всемирный день семьи? Возможно, потому, что современная семья нуждается в еще большем внимании, в реальной заботе и защите.

Всегда, но сегодня особенно, создать и сохранить семью – не простая и не дешевая затея. Жилье – его еще надо найти, снять или купить; средства на жизнь – их еще надо заработать; отношения в семье – их еще надо уметь создавать и хранить. Есть статданные, согласно которым в нашей стране распадается каждый третий брак. Это очень много. Среди главных причин разводов – неумение супругов слышать друг друга, неумение прощать, неумение выстраивать отношения с родителями второй половинки, неумение планировать свои расходы, неумение брать ответственность на себя и еще много всяких «неумений». И почти в каждом браке партнер убежден, что «осчастливил» своего избранника (избранницу). Пока идет «притирка» амбиций, рождаются дети. И в итоге рвать отношения «по-живому» становится еще больнее. Больше всего страдают дети. Получается какой-то круговорот безысходности, карусель больших и маленьких несчастий… Вероятно, этот День семьи и задуман для того, чтобы напомнить всем нам о вечных ценностях, о том, что все мы родом из семьи, из родного дома – места, где черпаем силы, получаем поддержку, где нас ждут и все-таки по-своему любят.

Уверена, что молодым семьям важно ощущать свою причастность к обществу. Им надо больше рассказывать о том, что может и что делает государство и общество для поддержки института семьи. Далеко не все знают про действие государственных программ поддержки молодых семей, многие понятия не имеют о том, как эти программы работают на поддержку рождаемости через выплаты. Кто-то не знает, что есть льготные условия ипотечного кредитования. Надо снабжать молодых такой информацией.

… Да, по всему выходит, сегодня счастливая семья – большая редкость. Но они, такие семьи, все-таки есть. А раз так, значит, и другим можно брать с них пример.

… Моя подруга на днях поделилась впечатлениями от общения с внучками: «Старшая мне показала упражнения, которым она научилась в школе гимнастики, а младшая спросонья сегодня была неразговорчива… Пока их родители разгружались после поездки за город, я своих внучек и занимала разговорами. Так я и пригодилась в роли бабушки».

Ну, вы поняли? Речь идет об общении по Skype. Молодую бабушку и внучек разделяли тысячи километров, но они чувствовали взаимную любовь и заботу. Да, теперь по скайпу мы «ходим в гости» к родителям и детям, живущим в разных городах и даже странах, поздравляем родных с праздниками и приглашаем их «на огонек» скайпа. Здорово, что такой вид современного общения становится все более привычным. Пусть нет в нем тактильной теплоты, обнимашек, но, согласитесь, это лучше, чем ничего. Я так вообще помню времена, когда мы с мамой шли на переговорный пункт за пару километров. В руках телеграмма от отца, который был в Москве в командировке, в ней были указаны день, месяц и время переговоров с ним. Опоздаешь или забудешь, считай, все пропало! Сколько напрасных переживаний, действительно, прошлый век… Зато теперь у нас есть новая реальность – телефон, соцсети, скайп. Раньше подобное нам и не снилось…

… Примером того, что в особенно серьезных случаях у нас семья находится под защитой государства, служит возвращение к матери девочки из Молдовы. Долгожданное воссоединение жительницы Шымкента с 10-летней дочерью состоялось в аэропорту Алматы. Девочка прожила шесть лет в Молдове, в том числе три года у чужой женщины… Вернуть девочку матери помогли казахстанские дипломаты и сотрудники Комитета по охране прав детей, сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК. В Молдову Иру забрал родной отец. Пообещал, что в Казахстан, к матери, он привезет ее через несколько месяцев, а сам уехал из страны. Сейчас у Иры гражданство Молдовы. Сменить его на казахстанское она сможет после совершеннолетия. Мать намерена лишить бывшего супруга родительских прав. А девочке предстоит длительная реабилитация у психологов. После ее должны записать в школу…

И на прощание, что называется – для настроения – прикольный случай «в тему», который попался мне в соцсетях. «Мужчина приходит на прием к врачу в сопровождении жены. После тщательного обследования врач пригласил побеседовать жену с глазу на глаз. «К сожалению, у вашего мужа тяжелая форма депрессии, вызванная постоянным стрессом на работе и в семье. Если вы не сделаете все возможное для его спасения, он умрет, – предостерег жену пациента врач. – Я рекомендую вам: каждое утро кормить его сытной и здоровой пищей, позволять ему вставать позже, если он захочет, в течение дня быть с ним ласковой, не доставлять хлопот, постоянно поднимать ему настроение, готовьте для него его любимые блюда, вечером хороший ужин, ни в коем случае не нагружать работой по хозяйству, не вступать с ним в спор, так как это может усугубить его депрессию, нужно наоборот дать ему расслабиться, поэтому каждый вечер надевайте эротичное белье и делайте ему успокаивающий массаж с ароматными маслами, всячески поощряйте просмотр спортивных телепередач, и самое главное – обязательно не отказывайте ему, если он захочет заняться любовью, в любом месте и так, как он вас попросит. Если вы будете все это делать в течение 10-12 месяцев, уверяю вас, ваш муж полностью восстановится». Муж, когда они вышли, спросил жену: «Что сказал врач?» Жена: «Умрешь, говорит».

Берегите друг друга.

Фарида Шарафутдинова