53 человека утонуло в Казахстане с начала сезона

С начала купального сезона в Казахстане утонуло 53 человека. Из них 27 детей. Большинство из них купались в необорудованных местах.

В Шымкенте — разгар купального сезона. Взрослые и дети дано облюбовали побережье Кошкараты. Местные власти облагородили территорию, очистили дно и береге от мусора. К тому же вход и купание абсолютно бесплатное и с собой можно приносить еду с напитками в любых количествах. Шымкентцы говорят, о правилах безопасности на воде знают, стараются их придерживаться и учат детей.

«Да, знаем, не прыгать головой вниз, чтобы не удариться, не заплывать за буйки, не купаться в алкогольном опьянении. Мы все правила разъясняем детям», — говорит Адиша Абдрахманова, жительница г. Шымкента .

«Не заходить в глубокие места, с осторожностью ходить по каменистому дну, чтобы не поскользнутся. Мы предупреждаем детей», — говорит Жаудир Кастаева, жительница г. Шымкента .

«Я знаю, что нельзя нырять. Иначе можно получить травму. Не заходить в воду босиком, чтобы не пораниться», — говорит Муслим Нарботаев, житель г. Шымкента .

С начала купального сезона прошел всего месяц, за это время в стране утонуло 53 человека. Из них — 27 детей. Спасатели призывают не купаться в необорудованных для этого местах и строго соблюдать правила безопасности.

«С начала купального сезона ежедневно и в выходные дни в усиленном режиме проводим рейдовую и агитационную работу с сотрудниками ДЧС и полиции, военнослужащими национальной гвардии, волонтерами в местах, где купание разрешено и запрещено», — говорит Нуржан Каракозов, руководитель управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента.

В этом году на территории города разрешено купаться в трех местах.

«В Шымкенте официально зарегистрировано 5 водоемов и рек. В 3 из них разрешается купаться. Это исток Кошкараты, зона отдыха Рахат-бадам, и зона отдыха «Холодильник». Остальные два — Жайлауколь и озеро в дендрологическом парке созданы для спорта, туризма и прогулок», — говорит Нуржан Каракозов, руководитель управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента.

При этом любителей рек с бурным течением и каналов, где купаться категорически запрещено, рискуют быть оштрафованы штраф. С начала купального сезона в Шымкенте 13 человек привлекли к ответственности. Спасатели настоятельно рекомендуют горожанам не искушать судьбу.

Не купаться в не предназначенных для этого местах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии и обязательно следить за детьми при близком нахождении к водоему.