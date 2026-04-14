Образование будущего обсудили на международной конференции в Шымкенте

Современные технологии всё активнее входят в образовательный процесс — именно этому посвящена международная конференция, стартовавшая в университете «Мирас». Как учителя применяют искусственный интеллект в учебе.

Научные форумы, круглые столы и тренинги — в университете «Мирас» началась Международная научно-практическая конференция «Наука высших школ 2026». Каждый день у студентов и преподавателей распланирован. В ходе мероприятия эксперты, преподаватели и представители образовательных учреждений из разных стран обсудили, как новые технологии трансформируют учебный процесс и открывают дополнительные возможности для студентов и педагогов.

«Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан, Турция — все это наши партнеры. Это говорит о том, что университет открыт к сотрудничеству, поэтому мы считаем, что в стенах университета состоялись интересные дискуссии», — сообщила спикер от университета «Мирас».

Особое внимание было уделено цифровизации и использованию искусственного интеллекта. Преподаватель Зарина Бабаева, специально прибывшая на конференцию из Узбекистана, рассказала, как современные технологии и ноу-хау влияют на систему образования и меняют подходы в работе современных учителей. ИИ хоть и может стать проводником в мир знаний, но живого педагога никогда не заменит.

«Но всё равно живое слово педагога, учителя — оно важнее! Робот не заменит. Всё равно ChatGPT и ИИ — это помощники, он всё-таки как дополнительное средство», — поясняет преподаватель кафедры русского языка и литературы из Ташкента Зарина Бабаева.

Педагоги отмечают, что современные школьники и студенты уверенно пользуются гаджетами и цифровыми программами, поэтому система образования должна развиваться в соответствии с их интересами и уровнем цифровой грамотности.

Отметим, что казахский колорит стал спутником Международной конференции. В холле университета была организована выставка студенческих изделий ручной работы, а гостей встречали национальными угощениями и музыкальными выступлениями.