Атака беспилотника в Чёрном море может создать новые проблемы для экспорта казахстанской нефти

Атака беспилотника в Чёрном море может создать новые риски для экспорта казахстанской нефти. По данным Bloomberg, под удар попало судно Nefrit, которое использовалось для ремонта морского терминала КТК.

Через Каспийский трубопроводный консорциум проходит значительная часть казахстанской нефти. Пока терминал работает штатно, однако повреждение специализированного судна может осложнить ремонт и в случае аварии привести к перебоям поставок.

Эксперты отмечают, что быстро перенаправить большие объёмы нефти на другие маршруты будет сложно. Возможности поставок через Баку и Китай ограничены, а нефтепровод Узень — Атырау — Самара работает почти на пределе.

На фоне роста мировых цен на нефть любые проблемы с транспортировкой могут снизить экспортную выручку и создать дополнительные риски для бюджета и экономики Казахстана.

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