Миллион для лучшей жизни. Именно столько единиц бытовой техники намерена ежегодно выпускать группа компаний Artel. Один из лидеров в сфере производства товаров бытовой техники и электроники в Центральной Азии успешно торгует кухонными плитами и многим другим в странах СНГ и городах Казахстана. А теперь и в Туркестанской области запустили новое производство. Стоимость проекта — 85 млн долларов США. Это позволит ежегодно выпускать один миллион бытовой техники в год.

Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с представителями группы компаний Artel. Он рассказал новым партнёрам об инвестиционном климате, экономических возможностях региона и пообещал всестороннюю поддержку со стороны акимата. Мырзалиев считает, что запускать такие проекты важно в контексте углубления сотрудничества между двумя странами.

«Поистине, казахстанско- узбекистанское сотрудничество особенно важно для развития обоих государств. Начало тесным связям между странами уже положили Главы двух государств, и теперь мы должны достойно продолжить это сотрудничество, которое основывается, в первую очередь, на дружеских отношениях», — отметил Меиржан Мырзалиев.