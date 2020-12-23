Миллион для лучшей жизни. Именно столько единиц бытовой техники намерена ежегодно выпускать группа компаний Artel.
Один из лидеров в сфере производства товаров бытовой техники и электроники в Центральной Азии успешно торгует кухонными плитами и многим другим в странах СНГ и городах Казахстана. А теперь и в Туркестанской области запустили новое производство. Стоимость проекта — 85 млн долларов США. Это позволит ежегодно выпускать один миллион бытовой техники в год.
Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с представителями группы компаний Artel. Он рассказал новым партнёрам об инвестиционном климате, экономических возможностях региона и пообещал всестороннюю поддержку со стороны акимата. Мырзалиев считает, что запускать такие проекты важно в контексте углубления сотрудничества между двумя странами.
«Поистине, казахстанско- узбекистанское сотрудничество особенно важно для развития обоих государств. Начало тесным связям между странами уже положили Главы двух государств, и теперь мы должны достойно продолжить это сотрудничество, которое основывается, в первую очередь, на дружеских отношениях», — отметил Меиржан Мырзалиев.
Он подчеркнул, что запуск данного проекта послужит на благо импортозамещению бытовой техники в стране и развитию «экономики простых вещей».
«Данное направление в соответствии с поставленной задачей Главы государства является приоритетным для акимата области», — сказал замакима.
Компания Artel построит завод по производству кухонных плит, встраиваемой техники, штамповочных изделий и электрических водонагревателей в Туркестанской области.
Проект реализуют в 2 этапа, что поможет создать более 2 тыс. рабочих мест.
Первый этап — запуск производства кухонных плит ежегодной мощностью 500 тыс. ед. бытовой техники к концу 2021 года.
Второй этап — производство электрических водонагревателей к концу 2022 года.
Реализацию проекта сопровождает Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest». Оно будет идти по принципу «одного окна».