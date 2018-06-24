Правительство Узбекистана ограничило ввоз бытовой и компьютерной техники в республику через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, сообщает Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением Кабмина «О дополнительных мероприятиях по совершенствованию порядка провоза физическими лицами товаров в Республику Узбекистан».

Теперь ежемесячно в страну через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты можно ввозить по 1 единице бытовой и компьютерной техники. Эти ограничения в количестве не касаются международных аэропортов и при получении товаров по почте.