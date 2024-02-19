Отпариватель: деньги на воздух или полезная вещь?

Новую бытовую технику для дома я покупаю нечасто, живу по принципу: если старая работает – пусть работает. Но бывает, что возникает какая-то «хотелка», которую не мешало бы заиметь для облегчения домашней работы. Что-то такое, чего у меня еще не было, но очень хочется попробовать.

Сейчас на повестке дня – отпариватель. Орудовать утюгом не всегда удобно, а ходить мятой (хоть нынешняя мода и позволяет) я не люблю.

Семь раз отмерь!

Этот принцип с годами тоже стал одним из моих любимых. Но только после множества провалов с ненужными покупками. Сколько их пылится на полках или подарено друзьям-родным за ненадобностью! Справедливости ради скажу, что новым хозяевам они служат верой и правдой. А мне, видимо, не повезло. Или не было нужно.

Так вот теперь, чтобы сделать недешевую покупку и не выбросить денег на ветер, я изучаю все досконально и заранее. Скажу еще, что покупаю по старинке в невиртуальных магазинах, пощупав и покрутив вещь в руках.

Первое, что делаю перед тем, как отправиться в магазин, читаю самые разные экспертные статьи и смотрю видео об интересующем предмете. Составляю общее представление: что мне нужно, какое «оно» бывает, для кого конкретно подходит.

Дальше иду в магазин и знакомлюсь с тем, что представлено там на полках. Расспрашиваю консультанта. Стараюсь найти неленивого, с хорошим настроением, чтобы рассказал все подробно.

Затем возвращаюсь домой и еще раз иду в интернет. На этот раз знакомлюсь с отзывами покупателей именно на интересующую меня модель.

Признаюсь, процесс этот трудоемкий и затратный по времени. Но опять же лучше я потрачу некоторое время, чем попусту выброшу деньги и задвину подальше непригодившуюся «покупку-мечту».

С легким паром

Купить отпариватель я хотела давно. Но то ли недостаток «лишних» денег, то ли наличие двух утюгов меня все время останавливали. На этот раз решила – сделаю себе подарок к весне. В моем гардеробе одежда в основном из натуральных тканей, а значит, она мнется. Не очень удобно прижимать утюгом пушистые шерстяные свитера, разглаживать рукава на тонких рубашках и блузках, каждый раз раскладывать тяжелую гладильную доску, чтобы убрать одну-две складочки, появившиеся после хранения одежды в шкафу. Поэтому я решила, что отпариватель мне точно нужен. Но такой, с которым легко работать.

Теперь важно определиться с моделью. Их много, но принцип работы один. Это прибор, который кипятит воду, превращая ее в пар, и подает его, чтобы разгладить складки на текстиле и бережно освежить вещи. Еще с его помощью можно обрабатывать шторы, мягкую мебель и плюшевые игрушки, так как горячий пар обеззараживает поверхности.

Модели отпаривателей различаются конструкцией, размерами, объемом воды, мощностью, количеством пара. Есть очень компактные и мобильные, а есть огромные стационарные, готовые работать почти в промышленных масштабах.

Самый простой и компактный вариант – ручной отпариватель. Его легко хранить и возить с собой. Он не занимает много места и прост в обращении. Однако он подходит далеко не для всякой работы: из-за небольшой мощности ручной прибор не годится для глажки сильно мятых вещей. Например, пересушенные льняные ткани им не разгладишь. Зато он на раз освежит тонкую рубашку после рабочего дня или разгладит шерстяной пуловер, который лежал сложенным на полке или в чемодане.

Есть еще несколько моментов, которые нужно учесть. Контейнер для воды в таких моделях маленький, так что, если вещей много, придется прерываться на «дозаправку».

Большинство ручных отпаривателей работает в вертикальном состоянии, чтобы из утюжка не выливалась вода. Но встречаются и продвинутые модели с дополнительным режимом «горизонтального отпаривания». Уточняйте эту информацию у консультанта или ищите в описании.

Самый простой и бюджетный отпариватель – ручной самотечный. Вода в нем нагревается, а пар выходит через сопло самостоятельно. Такие приборы – любимцы путешественников: сложил его, бросил в чемодан и не надо заботиться о том, чтобы найти утюг в отеле.

Напольный отпариватель – прибор более солидный и многофункциональный. Он хорош тем, что подходит для обработки тканей любой плотности, ведь такие модели более мощные. Вся его начинка находится в напольном блоке, а в руке вам придется держать только легкий утюжок, пар в который подается через шланг.

Большинство напольных отпаривателей продается со встроенной стойкой-вешалкой, а некоторые модели даже оснащены небольшими гладильными досками.

Как вы уже догадались, самый большой недостаток таких конструкций – громоздкость: такую машину не спрячешь в шкаф или на антресоли. И, конечно, высокая стоимость. В наших магазинах они стоят четверть миллиона и больше.

Три кита отпаривателя

Есть три характеристики, на которые стоит ориентироваться при выборе отпаривателя.

Главный показатель, как и в других бытовых приборах, – мощность. Чем прибор мощнее, тем быстрее происходит нагрев воды и интенсивнее получается поток пара. Мощность ручных вариантов начинается от 1000 Вт, но это совсем слабенькие. Лучше поискать модели от 1500 Вт.

Будьте внимательны и выбирайте то, что вам необходимо. За лишние функции переплачивать не надо. Вот основные ориентиры.

Модель до 1500 Вт подходит для тонких тканей и слегка примятых вещей.

Мощностью от 1500 до 2000 Вт обладают отпариватели, оптимальные для домашнего использования: они разглаживают тонкие и средние по толщине ткани.

Варианты от 2000 Вт и более – полупрофессиональные модели, которые легко справятся с плотными тканями, обработкой мебели и тяжелых штор.

Дальше обращаем внимание на объем резервуара для воды. От этого зависит, сколько отпариватель проработает без перерыва. Прикиньте, сколько вещей вы планируете отпаривать за раз?

Количество от 200 до 400 мл оптимально для ручного отпаривателя, которым за раз вы сможете разгладить, допустим, футболку, рубашку и брюки. Это удобно, если утром нужно быстро привести свою одежду в порядок. Или взять такой прибор в поездку: в командировку или на отдых.

Резервуара объемом 1500-2000 мл хватит, чтобы перегладить содержимое небольшого барабана стиральной машины.

С помощью стационарных агрегатов с большим баком для воды – 2000 до 4000 мл – вы перегладите всю одежду, комплекты постельного белья и еще хватит на шторы.

При покупке обратите внимание, насколько удобно заливать воду в резервуар и сливать ее. Лучше, чтобы он отделялся от корпуса. А еще обратите внимание на рекомендации производителя по качеству воды. В некоторых моделях используется только дистиллированная вода. Это усложняет задачу. (И совсем не мой вариант, я буду искать простой прибор, работающий на воде, пропущенной через фильтр).

Теперь рассмотрим, что такое интенсивность работы. Этот показатель говорит о количестве пара, которое подается в утюжок в минуту.

До 30 граммов в минуту – это легкие ручные отпариватели начального уровня с низкой мощностью.

30-40 граммов в минуту – более мощные ручные модели, которые справятся с тканями средней плотности.

45-80 граммов в минуту – напольные модели начального и среднего уровня. Чаще всего их достаточно для средних и плотных тканей.

Более 100 граммов в минуту – профессиональные мощные модели, работающие с большим количеством текстиля. Дома такой агрегат вам вряд ли понадобится.

Если отпариватель работает под давлением, то на нем будет указано давление пара в барах. Нормальный показатель – 3-5 бар. У самотечных отпаривателей этого показателя нет.

Важные мелочи

На что еще стоит обратить внимание при покупке?

Лучше, чтобы дырочек в подошве утюжка было больше: так пар распределяется равномернее.

Дешевые отпариватели часто снабжают пластиковой подошвой, которая быстро выходит из строя: она может деформироваться от температуры и треснуть. Лучше, если подошва утюжка керамическая или металлическая.

В напольных моделях со шлангом обратите внимание на его длину и покрытие. Для одежды обычно хватает длины от 1,2 метра, а для глажки штор – от 2 метров. Если шланг покрыт тканевой оболочкой, то об него почти невозможно обжечься.

А также важна длина сетевого шнура: он не должен быть слишком коротким.

Вот, пожалуй, и все, на что я обратила особое внимание. Хотя для более взыскательных покупателей важны и другие моменты. Это может быть количество режимов, комплектация, репутация фирмы-производителя. Здесь уже каждый выбирает сам.

Изучив всю эту информацию, я решила, что мой вариант – легкий, компактный, некапризный прибор средней мощности. С его помощью я буду разглаживать одежду из деликатных тканей, а также вещи со сложным кроем, сборками и другими деталями, куда сложно подобраться утюгу. Откажусь ли я от утюга совсем? Конечно, нет. За ним останется более тяжелая работа с плотными тканями и серьезными заломами, которые требуют железной подошвы.

Яна Котт