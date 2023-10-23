Казахстан занял 5 место в мире по дешевизне бензина

5 место в мире по дешевизне бензина занимает Казахстан. В региональном разрезе самое большое количество топлива выпустили в Шымкенте, но тем не менее, внутри страны цена на бензин возросла на 13%, передает OTYRAR.

Такие данные привело агентство Energyprom. По словам специалистов за год в южном мегаполисе выпустили 1,3 млн тонн бензина. В целом на период с января по август 2023 года производство топлива в Казахстане составило 3,4 млн тонн. Это больше прошлогодних показателей на 5,4%.

В тройку регионов-лидеров также вошли Атырауская — 1,2 млн тонн, плюс 30,4% и Павлодарская -980,4 тысячи тонн, плюс 0,6% области. В целом за весь 2022 год производство бензина в стране составляло 5 млн тонн — на 3,1% больше, чем за 2021-й.

В сентябре этого года цены на бензин выросли на 13,4% в годовой динамике. В том числе АИ-98 подорожал на 11,7%, АИ-92 — на 12,8%, АИ-95/АИ-96 — на 16,8%.

Средняя цена литра бензина АИ-92 составила 203 тг, АИ-95/АИ-96 — 249 тг, АИ-98 — 261 тг. Сейчас литр казахстанского бензина можно купить за 0,46 долларов. Среди стран СНГ это самая низкая цена. Россия находится на 7 месте-0,53 долларов за литр.Ну, а первое место занял Египет, там бензин можно купить за 0,32 доллара.

Самый дорогой бензин в Гонконге-2,88 доллара, за ним Финляндия- 2,23 доллара и Греция -2,14 доллара США.