Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкент сообщает об увеличении количества граждан, обращающихся в ЦОНы за получением услуг по рождению ребенка.

Между тем, услуги доступны в проактивном формате, посредством SMS.

С помощью SMS в проактивном формате можно не только оформить свидетельство о рождении ребенка, пособия по рождению и очередь в детский сад, но и зарегистрировать ребенка по месту жительства. Услуга по регистрации новорожденного работает с 2017 года и доступна родителям, зарегистрированным в базе мобильных граждан.

Механизм получения этой услуги в онлайн режиме прост, сразу после рождения ребенка родителям поступает SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша в проактивном формате не посещая ЦОНы. Все сведения портал электронного правительства подтягивает из информационных систем госорганов, а недостающие — запрашивает у услугополучателя через SMS-сообщения. Этот способ сэкономит время граждан и исключит необходимость простаивания в очереди.

«Все мы знаем, что рождение ребенка – один из самых приятных моментов в жизни любой семьи. Уход за ребенком, выписка из роддома требуют особого внимания, в это время становится не до походов в ЦОН. Проактивный способ получения услуг был разработан, чтобы ни новоиспеченным мамам, ни их мужьям не приходилось ходить в ЦОН, а с помощью мобильного телефона можно было бы получить все услуги», — отметила пресс-секретарь филиала НАО ГК «Правительсвто для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаева.

Для того, чтобы получать услуги по рождению ребенка в проактивном формате необходимо привязать номер мобильного телефона к ИИН в личном кабинете портала egov.kz либо зарегистрироваться в базе мобильных граждан в ЦОНе и оформить все услуги, отправив sms. Получить готовое свидетельство о рождении родители смогут через 2 рабочих дня, не считая дня приема документов.

Справочно, сначало года более 2 тысяч заявлений на регистрацию рождения ребенка, около 5 тысяч заявлений на назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним, более 4 тысяч заявление на назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. Из них не приходя в ЦОН оформили около 2 тысяч пособия по рождению ребенка и по уходу за ним, отправив sms.