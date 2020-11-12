Родители особенных детей в праве бесплатно получить свидетельство о рождении для ребенка. Об этом указано в статье 618 Налогового кодекса РК.
От уплаты государственной пошлины при регистрации актов гражданского состояния освобождаются при предъявлении подтверждающих документов: (…), а также один из родителей ребенка-инвалида, опекуны – за регистрацию и выдачу повторных свидетельств о рождении.
(Статья 618 Налогового кодекса РК)
Этой льготой можно воспользоваться, к примеру, если потеряли свидетельство о рождении или документ случайно испортили. Или к примеру, при взятии ребенком другой фамилии. Для этого один из родителей напишет заявление, присутствие ребёнка необязательно.
По законодательству РК, государственная регистрация рождения ребенка производится в любом регистрирующем органе на территории Республики Казахстан по желанию родителей либо одного из них.
(188 статья Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»)
Если ребенку больше года и у него нет свидетельства о рождении, для государственной регистрации о рождении нужны:
1) объяснительная родителей;
2) медицинская справка о рождении;
3) справка регистрирующего органа об отсутствии записи о рождении по месту рождения ребенка и месту жительства родителей;
4) справка о здоровье ребенка по месту его проживания.
К слову, в данное время, наряду с другими услугами, свидетельство о рождении можно оформить уже в роддоме. Для того, чтобы воспользоваться проактивной услугой, мама ребенка должно быть зарегистрирована в базе мобильных граждан.
Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев