Родители особенных детей в праве бесплатно получить свидетельство о рождении для ребенка. Об этом указано в статье 618 Налогового кодекса РК.

От уплаты государственной пошлины при регистрации актов гражданского состояния освобождаются при предъявлении подтверждающих документов: (…), а также один из родителей ребенка-инвалида, опекуны – за регистрацию и выдачу повторных свидетельств о рождении.

(Статья 618 Налогового кодекса РК)

Этой льготой можно воспользоваться, к примеру, если потеряли свидетельство о рождении или документ случайно испортили. Или к примеру, при взятии ребенком другой фамилии. Для этого один из родителей напишет заявление, присутствие ребёнка необязательно.

По законодательству РК, государственная регистрация рождения ребенка производится в любом регистрирующем органе на территории Республики Казахстан по желанию родителей либо одного из них.

(188 статья Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»)

Если ребенку больше года и у него нет свидетельства о рождении, для государственной регистрации о рождении нужны:

1) объяснительная родителей;

2) медицинская справка о рождении;

3) справка регистрирующего органа об отсутствии записи о рождении по месту рождения ребенка и месту жительства родителей;

4) справка о здоровье ребенка по месту его проживания.

К слову, в данное время, наряду с другими услугами, свидетельство о рождении можно оформить уже в роддоме. Для того, чтобы воспользоваться проактивной услугой, мама ребенка должно быть зарегистрирована в базе мобильных граждан.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев