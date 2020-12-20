В алгоритм работы мониторинговых групп внесены изменения по инициативе НПП и офиса бизнес-омбудсмена, об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

— 7 декабря МВК по коронавирусу утвердила алгоритм, который оставил нерешенными вопросы прозрачности составов мониторинговых групп, оснований для проверок и порядка их проведения на объектах бизнеса. Мы предложили заполнить эти пробелы.

И вот буквально вчера, 19 декабря, из правительства поступил обновленный алгоритм, который решает большую часть имевшихся проблем.

Ранее я озвучил предложение акцентировать внимание мониторинговых групп исключительно на самых грубых нарушениях. В новом алгоритме это предложение учтено, мониторинговым группам предписано проверять бизнес на предмет соблюдения исключительно 5-ти требований:

1) соблюдение режима работы;

2) отказ от проведения мероприятий с большим скоплением людей;

3) несоблюдение социального дистанцирования;

4) несоблюдение масочного режима;

5) превышение лимита численности посетителей.

В том случае, если мониторинговой группой будет выявлено одно из этих 5-ти нарушений, оштрафовать предпринимателя она не сможет. Материалы либо будут переданы в СЭС для заведения административных дел без выхода санврача на проверку, либо будет сформировано экстренное извещение, и предпринимателя все же посетит с проверкой инспектор СЭС. Во втором случае санврач будет проверять объект бизнеса исключительно на соблюдение требований, предусмотренных проверочным листом (в настоящее время имеется 24 требования, однако в ближайшее время планируется сокращение до 20).

Важное нововведение, что акиматы теперь обязаны будут перед выходом мониторинговых групп публиковать их персональные составы на своих сайтах, а члены мониторинговых групп – предъявлять служебные удостоверения при наличии. Так предприниматели смогут проверить, действительно ли к ним пришла легальная мониторинговая группа.

Также в алгоритм включено наше предложение о предварительном определении мониторинговой группой участка территории, на которой будут осуществляться рейдовые мероприятия. Это задел для цифрового мониторинга за работой мониторинговых групп. Цифровой мониторинг повысит прозрачность их деятельности и снизит коррупционные риски. Пока же цифровой мониторинг в пилотном режиме ведется только в Туркестанской области. Мы предлагаем распространить эту практику на всю страну.

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Уважаемые предприниматели! Если в отношении вас или вашего бизнеса членами мониторинговой группы были совершены возможно противоправные действия, обращайтесь в call center НПП по короткому номеру 1432, вас соединят с юристами соответствующей региональной палаты предпринимателей или территориальной прокуратурой для оперативного реагирования (во всех регионах действуют совместные мобильные группы «Атамекена» и прокуратуры для защиты бизнеса).

При любых проявлениях коррупции со стороны членов мониторинговых групп, обращайтесь по короткому номеру Агентства по противодействию коррупции 1424.