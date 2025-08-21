Как социальный центр в Кентау помогает вернуться к активной жизни

В Кентау центр социального обслуживания помогает людям с особыми потребностями. Здесь восстанавливают здоровье, получают поддержку специалистов и даже находят работу. Для пенсионеров и людей с инвалидностью это возможность оставаться активными и чувствовать уверенность в будущем.

Жительница Кентау, Мукарам Сапарбаева получила инвалидность после болезни. Долгие годы лечение и реабилитация казались бесконечными. Сегодня пенсионерка снова на ногах — во многом благодаря занятиям в центре.

Мукарам Сапарбаева, жительница Кентау: «Я пришла сюда с полуинсультом. Ноги и руки были слабыми. А сейчас играю в теннис, занимаюсь фитнесом. Сотрудники встречают с улыбкой, и каждый день здесь словно дома. После занятий по четыре часа чувствуешь прилив сил».

Три года назад она впервые обратилась в центр. Уже через три месяца тренировок смогла ходить самостоятельно. Спорт и поддержка специалистов вернули не только здоровье, но и уверенность.

Мукарам Сапарбаева, жительница Кентау: «Сегодня у меня нормальное давление. Таблетки не пью. Чувствую себя молодой, несмотря на возраст. Теннис стал моим источником энергии».

Центр помогает не только в реабилитации. В Тен Когам работает проект «Бизнес бастау». 28 жителей получили поддержку, шестеро из них — с инвалидностью — нашли постоянную работу. Здесь помогают адаптироваться, оказывают психологическую и юридическую помощь.

Гульнар Адыршаева, заместитель директора центра: «В программе «Тен Когам» поддержку получили 28 тысяч человек. С начала года более 2700 обратились в отдел активного образа жизни. Для пенсионеров работают кружки, секции по теннису, бильярду и рукоделию».

Только за полгода поступило 153 заявки на услуги инватакси. Для людей с ограниченными возможностями организуют арт-терапию и культурные программы. А для 60 жителей с туберкулёзом выделена финансовая помощь — по 10 МРП каждому.

История Мукарам Сапарбаевой — лишь одна из десятков. Но она доказывает: поддержка и забота способны вернуть здоровье, веру в себя и желание жить полной жизнью.