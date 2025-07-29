На возвращённые миллиарды в Шымкенте строят жильё для студентов с ООП

До конца года в Шымкенте будет построено общежитие для студентов колледжа, которым требуется особый подход в обучении. Планируется, что дом с современными и комфортными условиями проживания там на время учебы обретут порядка 300 подростков с речевыми и другими особенностями развития.

В Шымкенте строится общежитие для студентов с ООП (особыми образовательными потребностями). Главное отличие объекта в том, что здание возводится за счёт активов, возвращённых в государственную казну. Строительство стоимостью 2,5 млрд тенге планируется завершить до конца года.

По словам представителей уполномоченного органа, качество работ и сроки реализации проекта находятся под контролем.

Бегжан Кулатаев, заместитель начальника управления прокуратуры города Шымкент: «Завершить проект планируется в декабре текущего года и передать его в эксплуатацию городскому управлению образования. Контроль ведётся как за качеством строительства, так и за сроками реализации. Работы по использованию возвращённых активов на благо общества продолжаются с целью улучшения условий жизни населения».

Объект, рассчитанный на 300 мест, будет оснащён современной техникой и всеми необходимыми условиями для студентов. В здании предусмотрены медицинский кабинет, спортивный зал, комнаты отдыха. Кроме того, оно будет оборудовано пандусами и лифтом.

Асия Гульманова, заместитель директора по учебной части: «С каждым годом количество студентов растёт, и прежнее общежитие уже не соответствовало требованиям по вместимости. Наше старое здание было построено ещё в 1975 году и находилось в аварийном состоянии, поэтому новая постройка крайне необходима».

Отметим, что по инициативе прокуратуры города Шымкент с начала года было возвращено активов на сумму 7,6 млрд тенге.