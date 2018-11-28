Старейшему вузу — Южно-Казахстанскому государственному университету имени Мухтара Ауэзова 75 лет.

Учебное заведение — кузница кадров, школа академического образования. Очередное выездное заседание Совета ректоров высших учебных заведений республики проходит в крупнейшем вузе Туркестанской области. ЮКГУ им. М. Ауэзова стал диалоговой площадкой свосем не случайно. Учебное заведение с 75-летней историей является одним из ярких брендов сферы высшего образования Казахстана.

Дария Кожамжарова, ректор ЮКГУ имени М. Ауэзова: «Сегодня историческое событие. Нашему университету 75 лет. Кроме того, мы отмечаем 90-летие академика Султана Сулейменова. Он чоень многое сделал для развития учебного заведения. Для того чтобы образование было доступным, совместно с другими вузами страны, мы открываем филиалы. Представительство вузов Узбекистана также будет представлено в ЮКГУ. После завершения конференции вместе с нашими партнерами, пока их восемь, подпишем меморандум о сотрудничестве в области образования».

Под руководством Султана Сулейменова расширились кадровый и научный ресурсы, усилилась материально-техническая база. Был построен главный корпус, учебно-лабораторные корпуса «А» и «Б», четыре общежития для тысячи семисот восьмидесяти студентов, столовая на 250 посадочных мест, спортивно-оздоровительный лагерь в урочище «Машат», два жилых дома для преподавателей. По инициативе Султана Таширбаевича в 1964 году учебное заведение приобрело новое имя и стало называться Казахским химико-технологическим институтом. В этом же году была открыта аспирантура. И вот теперь, юбиляру, выпускнику старейшего вуза — академику Сулейменову, установили памятник.

Гости 5-ой международной научно-практической конференции «Производственные технологии и инжиниринг» знакомятся с образовательным процессом в Южно-Казахстанском государственном университете. К учебному делу привлечены лучшие ученые и специалисты, имеющие практический опыт работы, ведущие преподаватели, ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Мукаш Искандеров, выпускник КазХТИ, Генеральный директор «Казфосфат», Герой труда Казахстана: «Я выпускник КазХТИ 1982 года. Сейчас работаю генеральным директором предприятия «Казфосфат». Для нашего производства кадры готовят другие вузы и ЮКГУ. У нас работают 27 выпускников, придут еще 16. В магистратуре обучаются 42 человека. За счет средств предприятия обучаются 300 студентов. Мы хотим открыть в университете лабораторию и внедрить дуальное образование. Это позволит молодым специалистам уже в стенах университета узнать азы профессии. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 75-летием ЮКГУ. Пожелать коллективу успехов, студентам — побольше знаний».

В дни празднования юбилея университета планируется открытие центра Мухтара Ауэзова и центра обслуживания студентов. Молодежи теперь не обязательно идти в ЦОН. Справку с места учебы или дубликат зачетной книжки можно заказать здесь. В новом центре можно получить несколько видов услуг по приему документов на поступление, отчисление из вуза, перевод или изменения в образовательном процессе и даже регистрацию для получения комнаты в общежитии. Одним словом, новый проект «Центр обслуживания студентов» избавит молодых людей от бумажной волокиты.

Шынар Оразова