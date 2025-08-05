Кентау на 100% обеспечен питьевой водой

Раньше в поселке Ашысай вода подавалась только по расписанию. Сейчас же инфраструктура поселка полностью обновлена и модернизирована. Теперь жители поселка обеспечены качественной и непрерывной питьевой водой. В городе продолжаются работы по замене старых труб.

До 2022 года в селе Ашыcай вода подавалась только по графику. Тогда была проведена полная модернизация инфраструктуры. Сегодня жители обеспечены качественной, бесперебойной подачей питьевой воды. Таким образом, 100% населения Кентау имеют доступ к питьевой воде.

Азамат Маден, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Кентау: «Город Кентау, а также все населённые пункты и сёла обеспечены питьевой водой на 100%. Подача воды осуществляется круглосуточно. Теперь нет ни одного населённого пункта, где люди, как раньше, ждали воду по расписанию. Все необходимые работы выполняются соответствующей обслуживающей организацией. На сегодняшний день все полностью обеспечены водой».

В городе функционируют два источника водоснабжения. Вместимость резервуаров составляет всего 6 тысяч кубометров. Поэтому для покрытия дополнительной потребности начались работы по добыче воды из шахты. В следующем году планируется запуск ещё одного источника воды. Для реконструкции водопровода и резервуаров подготовлена проектно-сметная документация на расширение мощности станции Биресек стоимостью более 7 миллиардов тенге.

Азамат Маден, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Кентау: «В настоящее время вода в город поступает из двух источников — Байылдыр и Мыргалымсай. Именно с этих водозаборов осуществляется водоснабжение Кентау. В качестве дополнительного источника водоснабжения для города Кентау разрабатывается проектно-сметная документация по прокладке трубопровода от источника Биресек. Этот вопрос был нами инициирован. Основная цель — обеспечить город водой из нового источника».

По словам специалистов, тариф на питьевую воду в селе составляет 123 тенге за кубометр. Следует отметить, что по инициативе спонсоров на 15 улицах микрорайона Болашак полностью заменены старые водопроводные трубы. Эта мера направлена на повышение качества водоснабжения населения.