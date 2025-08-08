В жилой массив Карабастау подали природный газ

Карабастау — один из быстроразвивающихся жилых массивов Шымкента. До недавнего времени здесь отсутствовала централизованная подача природного газа. Сегодня ситуация изменилась: в микрорайон официально подали голубое топливо.

Мерей отец четырёх сыновей, который всего 20 дней назад вместе с семьёй переехал в жилой массив Карабастау из села Сарыагаш. Два года он строил дом своими руками. Сегодня он с гордостью говорит, что стал полноправным жителем города, где есть все необходимые условия для комфортной жизни. Запуск газопровода — долгожданное событие для Мерей и его первым гостем стал аким города Габит Сыздыкбеков.

Мерей Сыдыков, житель ж/м Карабастау: «Очень радуемся, что в наш дом провели государственный газ. Теперь у нас есть всё асфальт, вода, свет. Мы подключились одними из первых абонентов. Хочу выразить благодарность всем, кто приложил усилия для этого».

Газификация жилого массива Карабастау — часть крупного инфраструктурного проекта. В зоне охвата свыше 1400 частных домов.

До этого в Карабастау существовал газопровод, построенный на средства самих жителей. Тогда удалось подключить около 80 абонентов. Новый проект охватывает весь массив и предусматривает полноценное подключение к централизованной системе.

Ермек Калдыгулов, директор шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»: «Сегодня мы начали подачу газа в жилой массив Карабастау. Первые потребители уже подключены. В рамках проекта планируется обеспечить газом 1408 домов. Раньше, чтобы получить технические условия на подключение газа, необходимо было лично обращаться в нашу организацию. Теперь эту услугу можно оформить онлайн через портал eGov. В течение 5 рабочих дней мы рассматриваем заявку и выезжаем на место для подключения».

Также сегодня в Карабастау была представлена мобильная лаборатория DLS-АВТО — уникальная технология не только для Шымкента, но и для всего Казахстана. С помощью этой передовой лаборатории теперь не обязательно вскрывать асфальт для поиска утечек газа — лазерные технологии позволяют обнаруживать проблему быстро и без повреждений дорожного покрытия. Комплекс уже официально презентовали акиму города Габиту Сыздыкбекову. Это новый уровень безопасности и комфорта для жителей и предприятий города.