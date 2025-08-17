Ещё два жилых массива полностью газифицировали в Шымкенте

В Шымкенте продолжается системная работа по развитию инженерной инфраструктуры города. Аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в запуске природного газа в жилых массивах «Жұлдыз» (Новостройка) и «Жалын», сообщает пресс-служба акима Шымкента.

Отметим, строительство газопроводов началось в августе прошлого года по просьбам горожан, озвученным во время выездных встреч с населением. Сегодня 834 абонента в микрорайоне «Жұлдыз» и 566 абонентов в микрорайоне «Жалын» получили доступ к голубому топливу.

В целом было проложено более 33 километров газопровода. Благодаря этому оба жилых массива полностью обеспечены экологичным и удобным видом топлива, что создаёт условия для дальнейшего развития и повышения качества жизни горожан.

Аким города поздравив жителей с долгожданным событием, поблагодарил подрядные организации за качественное и своевременное выполнение работ.

Следует подчеркнуть, для подключения к газу жителям необходимо подать заявку на получение технических условий. Это можно сделать через приложение «eGov Mobile» или на сайте электронного правительства eGov.kz.