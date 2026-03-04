От земельных споров до очереди на жильё: с чем жители обратились к Габиту Сыздыкбекову

Выездные встречи акима города с жителями прошли в Каратауском районе. На этот раз для приема граждан выбраны две локации — присоединенное к городу село Өтеміс и микрорайон Нурсат.

В жилом массиве Өтеміс, который расположен на окраине мегаполиса, жители, в основном, поднимали земельные вопросы.

После присоединения села к агломерации Шымкента, адрес жителя Мирaли Танкибаева был изменён и отнесён к другому району. В результате возникло документальное несоответствие, проблема пока не решается.

Аксакалы села подняли вопросы и водоснабжения, изношенности электросетей, падения опор в зимний период и другие проблемы коммунальной инфраструктуры. Также обеспокоенность вызывает отсутствие перил на мосту через канал. Переходить по нему опасно.

После аким встретился с жителями микрорайона Нурсат. Здесь людей волновали вопросы очереди на получение квартиры: у одних очередь не продвигается, у других изменился социальный статус.

Глава города выслушал обращения граждан и по ряду вопросов дал ответы на месте.

Проблемы, требующие дополнительного изучения, Габит Сыздыкбеков направил акиму района и руководителям профильных управлений.

Заверил — исполнение поднятых вопросов будет на его личном контроле.