Проблемы Бадама и Маятаса обсуждены на выездной встрече

4 марта аким города продолжил встречи с жителями жилых массивов для того, чтобы напрямую узнать о проблемах, которые волнуют горожан. Габит Сыздыкбеков выслушал жителей поселков Бадам и Маятас — непогода не помешала провести это важное мероприятие.

Поселки Бадам и Маятас находится в юго-восточной части города. В последнее время там есть заметные улучшения, которые касаются коммунальной и социальной инфраструктуры. Но есть и стратегические проблемы, требующие пристального внимания власти. Как правило на таких встречах, присутствуют представители многих профильных управлений и организаций. Поэтому на многие вопросы люди могут получить оперативный и квалифицированный ответ.

НУРБОЛ ШАБАНБАЕВ, житель: «Мы неоднократно писали о загрязнении Бадамского водохранилища, в том числе и в профильное министерство. Большое спасибо, что услышали нас и приняли решение о его очистке. Услышав об этом, хотим поднять ещё один вопрос. Рядом с Фосфорным находятся две трубы тысячники. По ним фермеры жилого массива Елтай орошают свои поля. Сейчас мы слышали, что кто-то собирается их выкупить и демонтировать. Ғабит мырза, возьмите во внимание . Мы поднимаем этот вопрос уже 10 лет. У нас есть предложение — рассмотреть возможность передачи этих труб в государственную собственность».

Габит Талғатулы, главный инженер Туркестанского филиала «КАЗСУШАР»: «В 2024 году по Бадамскому водохранилищу были проведены комплексные исследовательские работы. В том числе, как вы правильно отметили, по их итогам нам было выдано заключение о накоплении порядка 5 миллионов кубометров иловых отложений. В 2026 году компания «Дорстройпроект» разрабатывает проектную документацию. Ожидается, что во втором квартале текущего года мы получим положительное заключение государственной экспертизы. После этого будет рассматриваться вопрос финансирования. Что касается трубопроводов… Относительно двух тысячных труб давайте проверим и в течение двух дней мы дадим ответ».

Поселок Маятас когда-то относился к Толебийскому району, но с 2014 он входит в агломерацию Шымкента. Одной из тем, которая волнует местных жителей стала поливная вода. Это жизненно важный и ценный ресурс.

Жасулан Комекбай, житель жилого массива Маятас: «В Маятас поливная вода доходит только до половины массива — до нижней части. Там есть арыки и оросительные каналы. Мы просим вас установить лотки для подачи воды».

Габит Сыздыкбеков, аким города: «Хорошо, по этому вопросу поручим ответственным специалистам выехать на место, всё осмотреть и после этого принять решение. Договорились»?

Аким города продолжает выездные встречи с населением для решения насущных проблем.

О них мы расскажем в наших следующих выпусках.