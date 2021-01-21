В Шымкенте учительница английского языка школы-гимназии №25 стала победительницей республиканского конкурса «Лучший СОР/СОЧ», передает Otyrar.KZ.

В связи с распространением эпидемией в стране, со дня внедрения системы дистанционного образования был организован конкурс среди учителей по оценке успеваемости учащихся.

Основное условие образовательного конкурса: учитель публикует выполненные работы на сервисе «OnlineMektep.org». Авторские разработки, присланные на конкурс, оцениваются пользователями сайта по мере их загрузки и ввода в действие.

Победительницей конкурса образования, организованного в стране второй раз, стала учительница английского языка, школы-гимназии №25 имени Т.Рыскулова, Минасилова Назыгуль.

Ее авторский урок достиг 1948 скачиваний и был признан лучшим в республике.

Победителю конкурса были вручены благодарственные письма и ценные подарки.