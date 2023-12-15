Мой адрес — улица. История учителя, который остался на улице

В центре временной адаптации для людей без определенного места жительства, увеличилось число бездомных.

После ударивших в Шымкенте морозов, людей привозят сюда на ночлег. Одни остаются. Другие, согревшись, снова уходят скитаться по дворам, подвалам и теплотрассам.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ — БЕЗ ДОМА

Бывший учитель русского языка, сегодня живет в центре временной адаптации людей. А все начиналось иначе. Он подающий надежды педагог, побывал в разных странах. В Японии проходил повышение квалификации. Но, в один момент потерял все.

«Я попал сюда три года назад, много чего было, не хочется всего поднимать и вспоминать. Где-то я может и грешил, но так вышло. Ни на что не жалуюсь и не обижаюсь ни на кого», — говорит постоялец.

ГДЕ СЕМЬЯ?

Мужчина рассказывает, с женой развелся. У него остались дочери, все они замужем. О том, что отец живет в центре адаптации они в курсе, но поделать сами тоже ничего не могут. У каждого своя семья.

«У меня есть дочери, даже внучки есть, они у меня студентки. Мы видимся, я езжу к ним, они ко мне. Ну так вышло в жизни, так случилось. Я не сижу просто так, стараюсь подработать. Вот хочу может еще и обучать, но нужен ли я сейчас в школе?», — говорит мужчина.

В Центре временной адаптации говорят: с первыми холодами, людей привозят едва ли не каждый день. Каждого осматривают врачи, назначают при необходимости лечение.

«Центр адаптации рассчитан на 165 мест. Сейчас у нас 140 постояльцев. В основном живут бездомные мужчины. Необходимые условия для того, чтобы они провели здесь определенное время созданы», — говорит Нуржан Тулегенов, заместитель директор центра временной адаптации г. Шымкента.

Мест, к счастью, пока хватает. Но впереди еще вся зима. Впрочем, в центре уже решили-если нужно, поставят дополнительные койки.