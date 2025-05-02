В Тюлькубасском районе сельчане конфликтуют из-за земельного спора

Два года назад в селе Жаскешу Тюлькубасского района Туркестанской области вспыхнул конфликт из-за земельного спора. И по сей день страсти не утихают.

Корабай Исмаилов утверждает, что местные жители мешают его семье спокойно жить и работать. Однако сельчане эти обвинения отвергают и называют их ложью.

— У нас уже много лет в Тюлькубасском районе существуют криминальные ОПГ. Нам говорят, что нужно платить деньги. Другие платят. Нам не дают покоя. У нас воруют скот. У нас есть отдельный загон, но в нем нет света. Уже 20 лет как в нашем загоне нет света. Мы требуем три с половиной миллиона. Второй вопрос — перекрыли воду из канала, не дают воду для скота.

Это слова Зиябая Исмаилова — жителя Жаскешу, озвученные на встрече с акимом области. Он говорит, что конфликт вспыхнул два года назад, когда из-за земли местные якобы избили его брата.

— Ему сломали нос, все его тело изрезано, живого места на нем не было!

Инцидент, по словам семьи, произошел летом 2023 года. Несколько человек избили Муслима Исмаилова — брата Зиябая, когда тот пас скот на пастбище. Однако, по заключению судмедэкспертизы, травмы оказались легкими. С этим семья не согласна.

Корабай Исмаилов, отец пострадавшего Муслима Исмаилова: «Мы ездили в Астану 8 раз, в Туркестан 17 раз. Мы обращались к президенту, просили помощи, говорили, что у нас больше нет выхода. Света нет, нас избивают, воруют и ножами угрожают. Я не знаю, что мне делать. Моего сына пытались убить пять раз. Шестеро парней били, этого им мало. Украли лошадей, этого им мало. Восемь человек пришли и стали нас оскорблять, этого им мало. Они порезали моего сына и оставили умирать. Что это такое? К кому еще обращаться, кроме Токаева?»

Семья Исмаиловых испокон веков занимается скотоводством и земледелием. Сейчас в их хозяйстве — около тысячи голов мелкого скота, около сотни лошадей и две сотни коров. Загон, расположенный на окраине села, здесь называют «материнским» — он перешел им по наследству.

Корабай Исмаилов, отец пострадавшего Муслима Исмаилова: «У меня шесть детей, все занимаются скотоводством, своим и чужим скотом. А посмотрите, как они живут, в каких домах. Они требуют только одного — плати дань и ежемесячно отмечайся. Не хотят ни примирения, ни согласия. Мы готовы договориться, но пусть вернут наши расходы. Я благодарен Богу, что мой сын остался жив».

Съемочная группа телеканала OTYRAR попыталась встретиться с Муслимом Исмаиловым в горах, но он отказался от интервью. Тем временем, жители села, которых обвиняют в нападении, заявляют, что первыми правила нарушили сами Исмаиловы — выпасая скот на чужих сельхозугодьях.

Асылхан Кудайберген, один из участников конфликта, который был привлечен к административной ответственности, утверждает, что именно Исмаиловы довели дело до конфликта. Они якобы пасли скот где попало, несмотря на просьбы односельчан.

Асылхан Кудайберген, житель села Жаскешу: «Мы говорим, не пасите здесь скот, мы еще не собрали сено, но они приходят и распускают свой скот. Все это началось, потому что они не слушают никого. У нас тоже есть скот, так нам на наших же пастбищах его пасти не дают. Пока я ездил в акимат, чтобы разобрались, наконец, один из них напал на моего брата, избил его. Брат сотрясение получил. Когда подошел узнать, что происходит, они толпой на меня набросились и избили. Началось все не с нас. Мы не хотим больше конфликтов и надеемся на решение через суд».

По словам Кудайбергена, разговоры о притеснениях семьи Исмаиловых — ложь. С ним согласны и другие сельчане.

Нуржан Шакиров, житель села Жаскешу: «У них нет документов на этот сарай. Это земля колхозного объединения. У каждого есть свой участок, а они незаконно заняли территорию и построили дом. Мы им говорим, остановитесь, но они не слушаются. Законы не признают. Выпускают тысячи голов скота — пастбища не выдерживают».

Балкан Жумашев, житель села Жаскешу: «Мы хотели собрать деньги на орошение, на канал. Когда попросили у Исмаилова — он отказал. Сказал, не подходите ко мне. Это провокация. А потом они обвинили нас в сборе денег для ОПГ. Это ложь. Мы не хотим участвовать в этих конфликтах».

— Вы руководитель полиции? В чем проблема? Почему не решается? Вы куда смотрите?

— По заявлению данного гражданина в 2023 году было возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Вся проблема в том, что они не могут между собой договориться насчет пастбищ.

Аким села Аскар Байысбаев называет это затяжное противостояние личной враждой. В 2023 году ссора между двумя жителями закончилась дракой и госпитализацией. Суд признал вину обеих сторон. Но конфликт до сих пор не исчерпан.

Аскар Байысбаев, сельский аким Жаскешу: «Я не раз предупреждал, что за ложные обвинения придется отвечать. У Исмаиловых нет доказательств. Они собирают скот с других хозяйств, но теперь сократили количество животных, чтобы избежать повторения конфликта, как в 2023 году».

В Жаскешу проживает более шести тысяч человек. Главный источник дохода — скотоводство. Пастбища занимают около тысячи гектаров. Здесь зарегистрированы более четырех тысяч голов крупного рогатого скота и почти пять тысяч овец.