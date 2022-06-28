Перерасчет за отопление. Шымкентцам вернут 27,7 млн тенге

ГКП «Куатжылуорталык 3», оказывающее услуги по теплоснабжению, вернет потребителям более 27,7 млн тенге, передает OTYRAR.

Об этом рассказал руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Шымкента.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий совместно с ГКП «Куатжылуорталык 3» по итогам отопительного сезона 2021-2022 гг. проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения, не имеющих приборов учета тепла.

В результате проведенной работы сумма средств, подлежащая возврату населению составила 27 698 245 тенге.

В основу перерасчета заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимых для отопления одного квадратного метра площади, от температуры наружного воздуха. Чем теплее и больше отклонение температур, тем выше суммы перерасчета.

В случае теплой зимы потребителям возвращаются деньги, так как расход тепла был гораздо меньше расчетного.

Если расчетные параметры среднемесячной температуры по Шымкенту составляют 1,99 градуса С, то фактическая температура наружного воздуха по данным Центра гидрометеорологии составила 4,6 градуса С, фактический удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м площади квартиры за отопительный сезон составил 0,08527 Гкал при нормативном 0,094 Гкал.

Отопительный сезон в Шымкенте в соответствии с распоряжением Акима города был начат с 15 октября 2021 года и завершен 1 апреля 2022 года.

Таким образом, размер перерасчета (возврат) стоимости за 1 кв.м отапливаемой площади с учетом фактической температуры наружного воздуха по топливной составляющей за отопительный период 2021-2022 гг. с учетом НДС составит 10,90 тг/м2.

Например, перерасчет (возврат средств) по отоплению с учетом фактической температуры наружного воздуха по квартире площадью 52,7 кв. м составит 574,43 тенге (52,7 кв. м*10,90).

Данное начисление (перерасчет) будет отражено в едином платежном документе при последующем расчете за отопление на 2022-2023 годы у потребителей, не имеющих приборов учета, с указанием слова «перерасчет» в зависимости от жилой площади потребителя.

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