Отопление в Шымкенте подорожает на 23%

В Шымкенте подходит к концу подготовка к предстоящему отопительному сезону. Завершены основные работы по капитальному ремонту котлов и турбин АО «3-Энергоорталық». В настоящее время предприятие отрабатывает механизмы стабильного теплоснабжения в зимний период.

Почти 190 миллионов тенге выделили в этом году на подготовку к отопительному сезону. Их направили на модернизацию оборудования, приобретение новых установок, реконструкцию и техническое обслуживание. Большая часть запланированных работ уже завершена.

Бахыт Жолдыбаев, главный инженер: «Завершён капитальный ремонт двух котлов, сейчас введён в работу третий. Кроме того, проводится текущий ремонт первой и второй турбин. Идут работы по ремонту вентиляционного ограждения, их планируем завершить к концу августа. Остальные работы планируем закончить в период с 20 по 30 сентября. До начала отопительного сезона всё будет готово».

Качественное тепло станет дороже. Тариф на теплоснабжение в Шымкенте планируют поднять.

Жаркынбек Шыныкул, главный специалист департамента комитета по регулированию естественных монополий по г.Шымкенту: «С 1 августа были внесены изменения в тарифы. Это связано с ростом цен на газ и увеличением стоимости товаров по статистике. В результате новый тариф установлен на уровне 7230 тенге за 1 гигакалорию без НДС — это на 23% выше прежнего».

Специалисты подчеркивают, что пересмотр тарифов необходим для своевременной модернизации оборудования и обеспечения надёжного теплоснабжения в зимний период. Эта мера особенно актуальна после резонансного случая на Риддерской ТЭЦ в 2024 году, где из-за изношенных коммуникаций произошла крупная авария, оставившая город без отопления в разгар зимы.