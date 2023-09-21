На 70 млн тенге оштрафованы недобросовестные застройщики в Туркестанской области

В Туркестанской области на 70 млн тенге оштрафованы недобросовестные застройщики. Только за 1 месяц выписано штрафов на сумму более 9 млн тенге. Основная часть недосмотров пришлась на областные районы. Глава региона подверг резкой критике объекты строительства.

В Сайрамском районе предприниматель построил спортивный комплекс без утверждения проектно-сметной документации. За нарушение строительных норм подрядчик был привлечён к административной ответственности. Всего же с начала года нарушителей закона в сфере строительства оштрафовали на 70 млн тенге. В августе сумма наложенных штрафов превысила 9 млн тенге. В целях предотвращения подобных случаев специалисты проводят тщательную проверку.

«В Сайрамском районе предприниматель Мырзакаримов закончил строительство спортивного комплекса, не получив положительного заключения экспертизы. На основании статей 316-й и 463-ей кодекса административных правонарушений на виновное лицо наложен штраф в размере 200 МРП. В Казыгуртском районе при строительстве магазина «Отар» был выявлен аналогичный случай. Предприниматель так же был привлечён к административной ответственности», — рассказал руководитель управления по контролю Туркестанской области Айдос Исмаилов,

А в Сарыагашском районе нарушения обнаружены при строительстве 17 зданий. Слабый контроль за строительством объектов выявлен в Шардаринском, Байдибекском, Отырарском, Келесском, Созакском, Жетысайском районах и в городе Арысь. Часть строящихся объектов аким области подверг резкой критике.

«Обратите внимание, многоэтажный дом построен из пенопласта. Сверху только залит бетон. И вот результат — не прошло и года, а краска снаружи облезла. Если технадзор будет принимать такие объекты, лишите его лицензии. Ещё были случаи, как вы сообщали, когда незаконно построенные объекты регистрировались в ЦОНе. Вот с этим поработайте. Возьмите под контроль и строительные работы на территории санатория. Проследите чтобы деревья там не рубили. Пусть лучше застройщики откажутся от строительства зданий, но деревья должны оставаться не тронутыми», — предупредил чиновников аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В этом году за нарушения строительных норм уже приняты административные меры в отношении застройщиков восьми жилых домов, двух школ и одного инфраструктурного объекта.