С наступлением вечера некоторые районы Шымкента накрывает неприятный запах. Горожане говорят, что в воздухе ощущаются запахи газа и гари, из-за которых становится трудно дышать и ухудшается самочувствие. Однако экологи утверждают: превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

В последние недели в социальных сетях все чаще появляются сообщения о резком запахе, который ощущается преимущественно в вечернее и ночное время.

По словам горожан, проблема затрагивает практически все районы Шымкента:

— «Сильный запах газа. Першит в горле, начинает чесаться кожа. Район проспекта Назарбаева. Хотелось бы, чтобы экологи обратили на это внимание».

— «Да, ночью очень сильно пахнет гарью».

— «Действительно, по вечерам иногда чувствуется запах газа. Из-за этого мы переехали из 18-го микрорайона в Нурсат, но и здесь такая же проблема».

Это не первый случай, когда шымкентцы поднимают вопрос качества воздуха.

По их словам, неприятный запах появляется регулярно, а некоторые связывают его с ухудшением самочувствия:

— «Воздух у нас не чистый. Даже когда едешь из села в город, издалека видно дымку. Как только приезжаешь в город — сразу начинает болеть голова».

— «Запах есть. Иногда чувствуется запах газа».

— «Вчера было очень душно, и именно тогда запах ощущался особенно сильно».

В департаменте экологии подтверждают: обращения жителей находятся на контроле. В последние дни специалисты проводят дополнительные исследования атмосферного воздуха в разных районах города. По результатам лабораторных анализов превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлены. При этом поиск возможного источника неприятного запаха продолжается.

Дуйсен Култилеуов, заместитель руководителя департамента экологии города Шымкента: «Работа по установлению источника продолжается. Мы проводим обследование промышленных и индустриальных зон, регулярно отбираем пробы атмосферного воздуха. Кроме того, с начала года департамент провел 26 проверок. По их итогам составлено 39 административных протоколов и наложены штрафы почти на 89 миллионов тенге».

По официальным данным, за последние два года объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Шымкента увеличился с 31,6 до 40 тысяч тонн. Специалисты объясняют это развитием промышленных предприятий, открытием новых индустриальных зон и ростом количества автотранспорта.

Несмотря на отсутствие превышений по результатам исследований, экологи продолжают мониторинг качества воздуха и обещают установить источник неприятного запаха.