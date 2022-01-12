Брали все, что не было приколочено. Четверых 20-летних парней, которые во время ночных погромов в Шымкенте, украли из крупного супермаркета продукты и технику, задержали в Шымкенте.

Воспользовавшись ситуацией они решили наживиться. Уносили краденное коробками. Мародерами оказались жители Туркестанской области, снимающие квартиру неподалеку от магазина. У них нашли краденные — шоколад, макароны, коньяк и многое другое. Еще один мародер унес незаконно нажитое «добро» в чемодане.

«Сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района в ходе оперативных мероприятий задержан еще один гражданин 1995 года рождения, совершивший кражу предметов из торгового центра. Оказалось, что похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал», — говорит Ералы Джумаханбетов, начальник ДП г. Шымкента.

При этом увозили краденное мародеры на собственных авто, даже не скрывая номеров. Как рассказали представители супермаркета, самые предприимчивые брали технику и дорогие товары — колбасы, элитный алкоголь, не устояли и перед техникой — пострадали кассовые аппараты, мародеры забрали и банкоматы. Предприниматели надеются вернуть украденное.

«Разгромили кабинет директора, вынесли ноутбуки, воровали оргтехнику тоже», — говорит Ян Нагибин, заместитель директора.

Сотни украденных телефонов и ноутбуков — дорогая техника привлекала мародеров больше всего. Найти краденные телефоны будет легко, а вот с компьютерами куда сложнее. IT специалист Асылбек Махалбаев говорит, на всех смартфонах имеются заводские серийные номера. Они есть в базах данных магазинов. Такой способ поиска подойдет для мобильных на базе ОС Андроид. Айфоны можно найти и через Айклауд, говорит специалист, кроме того данные можно запросить напрямую у самих производителей.

«Серийный номер вбит в микрочип и системный блок. Они сразу же находятся. А в ноутбуках труднее, потому что там серийку можно убрать», — говорит Асылбек Махалбаев, специалист по IT.

После стабилизации ситуации, бандиты стараются избавиться от украденного, самый легкий способ — продать. Именно поэтому правоохранители не рекомендуют доверять объявлениям о продаже новой техники, одежды и других товаров. Злоумышленники наверняка предложат цену ниже рыночной. Но правильней — воздержаться от такой покупки. Доказать, что вещь вы купили а не украли, будет практически невозможно.

Анастасия Новикова