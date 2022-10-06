Шымкент готовится принять Всемирные игры кочевников

Журналистам показали строящийся в Шымкенте ипподром. Он обещает стать самым большим в стране и принять всемирные игры кочевников в 2024 году.

На новом ипподроме появятся площадка для паркура, место для проведения национальных игр и конных состязаний международного уровня. Объект строители обещают сдать в эксплуатацию уже в декабре этого года.

Новый ипподром появится в микрорайоне Бозарык. Уже сейчас объект завершили на 75%. Ипподром претендует стать главной отечественной локацией для крупных международных соревнований и зрелищных скачек. Здесь можно будет проводить встречи по национальным видам спорта, отборочные олимпийские этапы, проводить тренировки и наращивать мастерство наших спортсменов. Пресс-тур для журналистов организовали представители строительной компании. Изначально площадь была 24 гектара, стоимость объекта на том этапе составляла 2 миллиарда тенге. Но ипподром решили расширить. Стоимость объекта увеличилась до 6 миллиардов тенге. Расходы на себя взяла компания BI Group.

«Мы просчитали, какую сумму потребует строительство дополнительных объектов, включая освещение. Вышло более 6 млрд тенге. Руководство компании выслушало наше предложение, одобрило и изыскало необходимые средства. Поэтому теперь площадь составляет 39 га», — говорит Айдын Жакижанов, руководитель проекта.

Проект ипподрома предусматривает трибуну с навесом на 1500 посадочных мест со встроенными административными помещениями, конюшни – зимние и летние, ветеринарный блок, вспомогательные помещения. На верхнем этаже трибуны будет открытая терраса. Для игр и состязаний на открытой части будет скаковая дорожка протяженностью 2012 метров, площадка для кокпара и конкура.

«Прежде, чем приступить к работе, мы проконсультировались со специалистами из Германии и Франции. По технологии у нас здесь «пирог» из следующих слоев: первый – укатанный слой обратной засыпки, далее — два уровня щебня, затем – дренажная система, поверх которой мы уложили геотекстиль и, наконец, последний, верхний слой – 20-25 см кварцевого песка. Все это вместе дает правильную амортизацию, смягчая удар на ноги беговых лошадей», — говорит Айдын Жакижанов, руководитель проекта.

Ограждение площадок выполнено из пластика, который может выдержать любые удары и даже если лошадь на полном скаку ударится об это ограждение, оно всего лишь самортизирует и вернется обратно. Объект строители обещают сдать в эксплуатацию уже в декабре этого года.

«В этом году, до конца года, мы планируем переезд, то есть со старого ипподрома все переедут на новый, а в следующем году на март у нас есть предложение, хотим сделать церемонию передачи открытия и приурочить к Наурызу«, — говорит Айдын Жакижанов, руководитель проекта.

Во время строительства нового ипподрома десятки людей обеспечили работой. Когда он будет функционировать здесь смогут найти работу и место для тренировок сотни шымкентцев.

«Сейчас в ускоренном режиме работаем, чтобы перевести сюда лошадей, начался монтаж металлоконструкций, уже весь пирог скакового круга готовится. На полном объекте по разному бывает 50 до 100 человек обеспечиваем работой», — говорит Тимур Ханалиев, начальник участка.

Прямо к ипподрому ведут 6-полосную трассу, по которой пустят маршруты. Минимум один из них точно будет доезжать до объекта.

«Минимально да, один маршрут будет сюда запущен и будет здесь обустроена остановка. До конца года город должен ее поставить, вопрос уже поднимался неоднократно родителями, тренерами, спортсменами, которые занимаются и этот вопрос на особом контроле у руководства города. До конца года к моменту переезда он будет здесь уже функционировать и работать», — говорит Айдын Жакижанов.

Строители обещают, что по функционалу и площади, шымкентский ипподром будет самым лучшим в стране.