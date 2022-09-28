Сделать конный спорт бесплатным для детей намерены в Шымкенте

Сделать конный спорт бесплатным для детей с ограниченными возможностями и ребят из многодетных семей планируют в Шымкенте. С такой инициативой выступило управление физической культуры и спорта.

На повестке дня в общественной приемной Шымкента было поднято 6 вопросов. Один из них развитие массового спорта и проблемы в этой сфере. Представитель общественного штаба Нургуль Кобланова выступила с предложением о свободном участии в конном спорте детей с ограниченными возможностями и из многодетных семей.

“Хотелось бы, чтобы конному спорту выделялись средства для детей с ограниченными возможностями, многодетных, малообеспеченных семей. Давайте предложим детям ходить туда и бесплатно заниматься спортом. Для этого мы можем выйти с предложением к акиму города. Многим семьям это было бы выгодно” — говорит представитель общественного штаба Нургуль Кобланова.

Руководитель управления физической культуры и спорта сообщил, что по данному вопросу представление уже направлено в акимат. Если заявка будет одобрена, в следующем месяце дети из социально уязвимых слоев населения смогут записаться на бесплатные секции.

“Мы вышли с предложением. Приоритет будет отдан гражданам с ограниченными возможностями и многодетным семьям. Если деньги выделены на 100 человек, то в первую очередь они пойдут на людей с ограниченными возможностями или детей из многодетных семей. В октябре к нам уже придут соответствующие поправки по этому вопросу“, — рассказал руководитель управления физической культуры и спорта г.Шымкента Бауыржан Туманбаев.

В этом году для развития массового спорта на окраинах Шымкента построены специальные спортивные площадки. В течение всего лета проводились различные спортивные состязания среди детей от 5 до 17 лет.