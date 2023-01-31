Про душу шымкентцев. Турист из России не хочет уезжать из Шымкента

О шымкентцах слагают не только легенды, но рассказывают разные истории. В основном многие отмечают душу жителей третьего мегаполиса Казахстана.

Гости города всегда отмечают гостеприимство жителей и погоду в городе. Житель Москвы приехал в Шымкент в командировку. Юрий Немеров рассказывает, что находится в мегаполисе уже несколько дней и за это время поймал себя на мысли, что уезжать из города он уже не хочет. Мужчина сразу отметил, что приехал в Шымкент по работе, он не бежал от мобилизации.

«Я приехал сюда из Москвы, для меня открылся этот город с прекрасной стороны. Как и во всех городах конечно много проблемных вопросов, но мне тут очень нравится. Тут тепло и жители светлые и добрые»,- говорит россиянин.

Отметил мужчина и изобилие еды в городе, привлекло внимание Юрия неимоверное количество кафе и ресторанов, где за небольшую по его мнению сумму можно покушать.

«Тут как в Одессе, везде можно покушать, голодным тут не останешься. Это очень круто. А еще люди красивые, ну реально. Девушки очень милые. Очень народ казахстанский гостеприимный, этого отмечать даже не стоит, это уже известный факт», — говорит Юрий.

Не обошлось и без критики. По мнению гостя, в городе много лихачей и общественный транспорт, который регулярно может нарушить ПДД.

«Вот не нарушали бы ПДД и не кричали на остановках, было бы вообще шикарно. А еще бы фасад домов обновить и дороги прочистить. Проще говоря мне тут нравится и уже не хочу отсюда уезжать», — говорит мужчина.

В Шымкенте регулярно приезжают гости из разных стран, одни ездят по делам, в гости, на свадьбы и просто так, погулять по третьему мегаполису, отведать горячего шашлыка и самсу. Но, неизменным остается одно — это душа жителей Шымкента, о щедрости и предприимчивости которой знают даже за пределами Казахстана.