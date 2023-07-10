50 водителей автобусов уволили за присвоение наличной оплаты в Шымкенте

Системе «Төлем», внедренной в общественном транспорте Шымкента более 3 лет.

Однако по сей день существуют проблемы с оплатой наличными. Чеки не выдают. 50 водителей автобусов, после предупреждения были уволены с работы за системные не выдачи чеков при оплате наличными. Руководители транспортных компаний уверены, если бы пассажиры при оплате проезда наличными требовали чек, то проблема решилась сама собой.

Водитель автобуса Бакытжан Абдуалиев занимается пассажирскими перевозками 15 лет. Говорит: к нововведению — системе без кондукторов — привык. Жители Шымкента, в основном, оплачивают проезд картой «Толем» или другими способами электронного платежа. Гости мегаполиса — рассчитываются наличными.

Бакытжан Абдуалиев, водитель автобуса:

«Всякие ситуации бывают. Большинство оплачивают проезд картой «Толем», СМС или через Кюар код. При оплате наличными, выдаем чек».

Удобства безналичного расчета при оплате проезда многие пассажиры оценили

Мадина Бабаханкызы, жительница г. Шымкента:

«Я на работу добираюсь на 140-ом и 149-ом маршрутах. Плачу через мобильное приложение. Платежная карта » Толем» тоже удобна. В некоторых случаях, оплачиваю наличными, но чек не требую».

Представители «Толем» говорят, к водителям , которые не выдают чеки пассажирам при оплате наличными, принимаются меры, вплоть до уволнения.

Ерлан Нурланулы, заместитель директора учреждения «Төлем»:

«Мы с письмом выходили на руководителей компаний-перевозчиков, чтобы они приняли меры к недобросовестным водителям, которые прикарманивают деньги. На сегодня уволены 50 водителей. Утром если на каком -то маршруте не сработал валидатор, мы сразу же направляем мобильную группу. Бывают факты, валидаторы выходят из строя, по вине водителей».

500 валидаторов из трёх тысяч, пришлось ремонтировать. Предприятие работает на договорной основе с десятью компаниями-перевозчиками.

На внедрение платежной системы из бюджета не было потрачено ни тиына. Это инвестиционный проект предпринимателей. От услуг кондукторов в Шымкенте отказались в марте.

Алишер Торекулов, заместитель руководителя транспортной компании Многие наличными стараются оплатить по 70 тенге за проезд. Проезд наличными 100 тенге. И водитель обязан выдать чек. Пользуясь случаем, призываю жителей и гостей Шымкента, при оплате наличными, требуйте чек.

Стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 70-ти тенге при оплате безналичным способом. И 100 тенге — наличными. При этом бумажный билет установленного образца, необходимо сохранять до конца поездки.