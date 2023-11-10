В мобильном приложении «i-kolik» можно пожаловаться на работу общественного транспорта

Жалобы на общественный транспорт теперь принимаются через приложение «І kolik».

Специальная функция позволяет рассказать о случившемся и оставить официальную жалобу. Новый вид услуг мобильного приложения начал запускаться после обновления мобильных телефонов. Специалисты отмечают, что полностью воспользоваться услугой можно будет в течение 2 недель.

Теперь жалобы в отношении автобусов, курсирующих внутри города, можно оставить через приложение «І-kolik». Для удобства горожан в мобильное приложение была установлена новая функция. На ситуационный номер 109, в последнее время стало поступать много заявлений, предложений и различных запросов, массив которых диспетчеры, работающие посменно не всегда успевали обрабатывать. Это стало одной из причин разработки дополнительной функции.

“В специальной функции есть место для записи имени, номера автобуса, события. Также можно оставить свои предложения. Пока эта функция доступна только на айфонах, чтобы подключиться полностью нам нужно ещё одна — две недели как говорят наши программисты. Тогда всех подключим», — рассказал руководитель Ситуационного центра 109 Азат Амиртай.

Новая функция активна всего 1 неделю, но уже приняла более 120 обращений. Руководитель ситуационного центра отмечает — все поступившие замечания перенаправлены в Управление пассажирского транспорта. Чаще всего поступают такие жалобы, как «проезд автобуса мимо остановки», «конфликт с водителем»и «требование наличной оплаты».

«С каждым разом нам на 109 звонят всё больше людей. Иногда мы не успеваем среагировать. Наша задача получить жалобу от горожан и передать её в соответствующее учреждение, то есть в ответственное управление, или акимат. Как вы понимаете вопросов к работе общественного транспорта всегда много», — говорит руководитель Ситуационного центра 109 Азат Амиртай.

Мы попытались узнать мнение шымкентцев по этому поводу. Оказалось, что не все жители города осведомлены о новой функции. Но у всех есть вопросы к работе общественного транспорта.

«Рано уходят автобусы с маршрута. Если бы работали подольше хотя бы до десяти было бы очень хорошо»

«Приходится часто пользоваться общественным транспортом и цена проезда 70 тенге нормальная. Хотелось бы чтобы подольше автобусы ездили пусть не до 12- ти, а хотя бы до 10-ти часов».

«По графику если бы ходили бы было бы хорошо. До 20:00 часов по одной цене, после по другой», — такие мнения озвучили горожане.

Новая функция еще не адаптирована ко всем моделям смартфонов. Пока нужно дожидаться обновления приложения. А ситуационный центр 109 продолжает принимать жалобы. В настоящее время количество пользователей приложения «І-kolik» превысило 200 тысяч человек.