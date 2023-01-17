Больше миллиона казахстанцев живут за чертой бедности

Больше миллиона казахстанцев едва сводят концы с концами. Эти пять процентов населения нашей страны, по данным бюро национальной статистики, живут за чертой бедности.

Анализ проводили в третьем квартале 2022 года. При этом цифры по регионам разные.

Возглавляет тройку антирейтинга Туркестанская область. Там за чертой бедности проживают больше 9% населения. За ней идет Мангыстауская область 8,8 процента. Замыкает тройку анти-лидеров мегаполис — Шымкент, где меньше 37 300 тенге зарабатывают чуть свыше 7% человек. При этом по опросам мирового банка в 2020 году, 14% казахстанцев относили себя к категории бедных людей. Спустя 2 года эта цифра составила 23%, то есть почти четверть казахстанцев чувствует себя бедными.

Прожиточный минимум с начала этого года составил свыше 40 500-сот тенге. Однако этот показатель вырос меньше, чем инфляция, только на продукты питания она составила 20 %. Прожиточный минимум и минимальная зарплата в 70 тысяч тенге имеет большой разрыв от средней зарплаты в 300 тысяч тенге по стране. Экономисты считают, нужно изменить методику расчета этих показателей.

«В той же Германии, минимальная зарплата и средняя зарплата от нее всего в два раза меньше. Если у нас средняя зарплата 300 тысяч, тогда минимальная зарплата 150 тысяч, тогда можно исходя из этой европейской категории подхода, к уровню бедности отнести тех, у кого в два раза меньше зарплата. Человеку кроме пропитания необходимо кинотеатры, отдыхать, человек на 100-150 тысяч маловероятно, что сможет», — говорит Арман Байганов, экономист.

По словам экономистов, статистика бедных казахстанцев занижена. Доходы населения растут медленно, а у некоторых и вовсе стоят на прежнем уровне. А цены на продовольствие и недвижимость повышаются. Специалисты уверены, чтобы зарплаты казахстанцев поднимались, нужно увеличивать их в первую очередь бюджетникам. А еще стимулировать частные предприятия, как это и поручал глава государства.

«Сейчас, когда предприятия получают государственную поддержку, то есть там миллиардные субсидии, к ним не устанавливаются никакие встречные обязательства. Есть одно из предложений, вот к этим предприятиям, которые пользуются государственной поддержкой, установить обязательства по росту налогов , увеличения занятости и заработных плат», — говорит Аскар Кысыков, экономист.

По словам специалистов, Туркестанская область и Шымкент попали в антирейтинг потому, что на юге мало производства, а сельское хозяйство не дает такой прибыли и непостоянно. Многое зависит от погоды и других факторов. В Мангыстауской области высокий уровень расслоения общества. И те, кто работает не в сфере нефтедобычи и переработки, получают маленькую зарплату.

Специалисты мирового банка советуют ввести в Казахстане новое определение бедности, которое будет более точно соответствовать тому, что население понимает под этим словом. При этом, средний класс, говорят экономисты, в Казахстане есть, но таких людей мало. А ведь именно они являются главной движущей силой экономики страны.