В Казахстане обновят школьные учебники

В Казахстане в 2027 году планируется выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, а также актуализация учебников для 10–11 классов. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

«В 2026 году будут обновлены учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов. В 2027 году планируется актуализация учебников старшей школы с полной заменой карт, исторических и административных материалов, а в 2028 году выйдут новые учебники для 2 и 6 классов», — отметила министр.

По её словам, «такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике».

Система образования последовательно реализует стратегическую задачу — «формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений».

Жулдыз Сулейменова добавила, что особое внимание будет уделено развитию технического и профессионального образования через дуальную систему обучения, а также воспитательной работе.

«Будет внедрена Единая программа “Адал Азамат”, курсы “Основы Конституции”, “Закон и порядок”, экологическое образование, что обеспечит формирование гражданской ответственности, патриотизма и социальных компетенций», — подчеркнула министр.