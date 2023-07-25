Впервые в истории состоится чемпионат мира по шахматам среди школьных команд

3-8 августа на берегу Каспийского моря в городе Актау (Казахстан) впервые в мире состоится World Schools Team Championship. Особенностью чемпионата станет то, что в нем примут участие не воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат.

Организаторами Чемпионата выступают Международная и Казахстанская Федерации Шахмат. Генеральным партнером и главным спонсором является «Freedom Holding Corp». Мероприятие проводится при содействии акимата Мангыстауской области.

Чемпионат пройдет в двух категориях: до 12 лет и до 18 лет. Ожидается участие порядка 300 участников из 50 стран. Самый долгий путь до Актау предстоит преодолеть участникам из Парагвая, Перу, Мадагаскара и Сан-Томе и Принсипи. География чемпионата действительно впечатляет: школьники из четырех континентов слетятся в Актау, чтобы защитить честь своей школы и страны, сразиться за звание чемпионов мира и найти новых друзей из разных уголков света. Например, на турнире можно будет познакомиться с жителями Каймановых островов, которых всего около 68 000 человек (для сравнения это меньше населения Жезказгана).

Казахстан на Чемпионате будут представлять 10 школ из 6 городов:

• IT школа-лицей, Актау;

• Школа-лицей №7 им. Н. Марабаева, Актау;

• Специализированный лицей №92 им. М. Ганди, Алматы;

• Республиканская физико-математическая школа, Алматы;

• Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Алматы;

• Школа-лицей №72, Астана;

• Республиканская физико-математическая школа, Астана;

• Областной лицей-интернат «Білім-Инновация», Атырау;

• Школа-лицей № 8 для одаренных детей, Павлодар;

• IT-лицей №9 имени О. Жолдасбекова, Шымкент.

Ребята с нетерпением ждут Чемпионата, готовы радушно принимать иностранных гостей и активно готовятся, чтобы показать высокий класс игры. Для эффективной подготовки команд Казахстанской Федерацией Шахмат организован учебно-тренировочный сбор в Бурабае, который пройдет накануне Чемпионата.

Предстоящий турнир в очередной раз докажет, насколько для любви к шахматам нет границ. Подтверждением этому может служить, например, то, что школьник из Павлодара Вадим Дерксен поедет в Актау, даже несмотря на перелом ноги. Лишь бы не подвести свою команду. Двое других ребят готовы провести свои дни рождения вдалеке от дома, находясь на чемпионате. Один из них – Нурислам Айнакул, ученик IT-лицея №9 имени О. Жолдасбекова г. Шымкента. Второй – Рикардо Гаэль Брито Де Ла О прилетит из Мехико.

При этом по заверениям организаторов, именинникам и остальным участникам чемпионата скучать не придется. Помимо основной официальной части турнира для гостей подготовлена насыщенная экскурсионно-развлекательная программа.

Дополнительно:

Торжественная церемония открытия состоится 4 августа в 11.00 в Доме Дружбы, Ассамблея народов Казахстана, 34-й микрорайон, 9. Сам турнир будет проходить во Дворце спорта «Halyk Arena». Официальный сайт чемпионата: https://wstcc2023.fide.com