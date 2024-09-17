Более 1500 бездомных животных остались без стерилизации

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В Шымкенте более 1500 бездомных собак и кошек остаются без кастрации и стерилизации из-за задержек в определении победителя тендера на госзакупки.

Об этом сообщил руководитель отдела ветеринарии города. В приюте, где содержатся животные, сложилась критическая ситуация.

С начала года около тысячи детей в Шымкенте обратились за медицинской помощью после укусов собак. Также зафиксированы случаи нападений на взрослых, что привело к многочисленным госпитализациям. Как заявил председатель городского филиала Общенациональной социал-демократической партии Максат Жаксыбаев, ситуация с бездомными животными выходит из-под контроля. На совместном собрании с партией «Аманат» партийцы выразили обеспокоенность ростом числа пострадавших.

Максат Жаксыбаев, председатель Шымкентского филиала Общенациональной социал-демократической партии: «Нам говорят, что препараты для кастрации и стерилизации либо отсутствуют, либо выдаются не регулярно, что препятствует нормальной работе».

Ерсин Ахметов, старший ветеринарный врач ветеринарной службы Шымкента: «Это не так. Все необходимые препараты у нас всегда есть при отлове и они используются по назначению».

В конце августа в Шымкенте открылся новый приют, куда перевезли всех животных из старого помещения. В этом году на отлов и содержание бродячих животных из республиканского бюджета было выделено 98 миллионов тенге. По данным управления, с начала года отловлено 18 тысяч бродячих животных, 16 тысяч из них были усыплены. В настоящее время в приюте содержится около 1500 собак и кошек.

Ерлан Аденов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии: «Животные с неизлечимыми заболеваниями гуманно усыпляются. Мы используем препараты, разрешенные в Казахстане, и следим за их правильным применением. Тела утилизируются на специальных биотермических площадках».

Из-за неопределенности с тендером, программа по стерилизации и кастрации животных временно приостановлена. Животные, которые должны были быть выпущены на свободу в течение 3–14 дней после отлова, содержатся в приюте уже несколько месяцев. Ветеринары также сообщают, что нередко при отлове выясняется, что у животных есть владельцы, и призывают горожан следить за своими питомцами. Проблему усложняет вмешательство волонтеров, что также стало темой обсуждения на встрече с представителями партии и зоотехниками.