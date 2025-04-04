Число бродячих собак на улицах Шымкента стремительно растет

Всего за три месяца на улицах Шымкента отловили 11 тысяч бездомных животных. Более 10 тысяч из них были усыплены. Почему? Власти уверяют: эти меры необходимы. Среди бездомных животных встречаются носители опасных заболеваний, угрожающих и людям.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Эти животные переносят неизлечимые заболевания: бешенство, токсоплазмоз, филляриоз. Причем заразиться можно не только через укус. Достаточно наступить на зараженную поверхность и инфекция уже в организме. Именно поэтому всех отловленных животных проверяют в лаборатории.

Мы готовы передавать их новым владельцам, но таких случаев мало. Наоборот, бывает, что люди сначала берут животных, а потом выбрасывают их на улицу. А те уже подбирают зараженные отходы, болеют и становятся разносчиками инфекций. Это замкнутый круг».

Но у зоозащитников — другой взгляд. Активисты уверены: проблема бездомных животных требует не уничтожения, а системного подхода — стерилизации и приютов. Однако их работу часто подвергают критике.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Зоозащитные организации получают финансирование из-за рубежа. Они следят за сотрудниками отлова, снимают видео, устраивают провокации. Но у нас гуманное законодательство. Мы действуем строго по правилам. Сейчас готовим документы, чтобы приют получил статус режимного объекта – после этого вход посторонним будет запрещен. Уже сейчас туда можно попасть только с разрешения. Условия содержания там хорошие».

Еще одна проблема – нехватка специалистов. Стерилизация одной собаки обходится бюджету в 15 тысяч тенге, а привлечение зарубежных ветеринаров — в 40 тысяч.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Мы стерилизовали 116 собак, но две из них погибли. Это бывает – осложнения, ошибки в процедуре. Но зоозащитники сразу заявили в соцсетях, что животных отравили. Мы отправили тела на экспертизу. Лаборатория подтвердила – собаки умерли естественной смертью».

На сегодняшний день в Шымкенте по официальным данным зарегистрировано около 100 тысяч домашних собак. Бездомных — порядка 40 тысяч. Их число продолжает расти.

Власти настаивают: нужен комплексный подход – стерилизация, контроль популяции, ответственность владельцев. Но пока этот вопрос остается открытым.