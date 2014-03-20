Шымкент в новых границах

Всё. Новые границы Шымкента утверждены, теперь на местном уровне. Законодательно новая площадь областного центра, а с ней и новые границы, оформлены на состоявшейся 20 марта очередной 33-й сессии шымкентского городского маслихата. Осталась небольшая формальность зарегистрировать решение маслихата в органах юстиции. На это уйдет не более месяца.

Генплан застройки Шымкента основной градостроительный документ, утвержденный правительством РК, предусматривает увеличение территории города почти в три раза.

Напомним, что прежняя территория Шымкента составляла 40080 га. Теперь, 117 тыс. га.

От Ордабасинского района к Шымкенту отошли 7,068 га земель, два аульных округа, плюс 7068 человек. От Сайрамского к Шымкенту присоединены 55,4 га земель, 30 аульных округов и 117387 человек. От Толебийского района к городу присоединены 13,6 га земель, 8 аульных округов и 16457 человек.

В целом новых горожан стало больше на 126937 человек. При нынешней численности населения Шымкента 684463 человек (по данным управления статистики ЮКО на 1 февраля 2014 года) предполагается, что уже через три года население нашего города составит миллион человек. Дело нехитрое, доведем до миллионника.

Вот перечень названий новых аульных округов (поселков) присоединенных территорий.

От Сайрамского района Жанаталап, Игилик, Кызыл жар, Черноводск, Бадам, Орманшы, Айкол, Актас, Абдулабад, Базаркакпа, Турдыабад, еще один Бадам, Каратобе, Карабастау,

Бадам-2, Жулдыз, Жалын, Актас, Сайрам, Исфиджаб, Кызыл су, Тассай, Таскен, Кызыл сай, Достык, станция «Тажирибисе», Кайнар-Булак, Мартобе, Шапырашты, Отемис.

От Толебийского района Акжар, Ельтай, Текесу, Маятас, Жыланбузган.

От Ордабасинского района Кокбулак и Алтынтобе.

В результате всех этих присоединений территория Абайского района теперь составляет 58830 га, Аль-Фарабийского района 23838 га и Енбекшинского района 34322 га. Таким образом общая площадь Шымкента составила 117000,85 га.

К чему нужен был новый генплан? К тому, что прежний 2004 года полностью исчерпал себя. А тут еще поручение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о развитии Шымкента как третьего по значимости города страны.

Прежний приоритет в застройке Шымкента строительство индивидуальных малоэтажных домов, сменился на возведение многоэтажных жилых домов, общественных и административных зданий.

Мы с вами уже стали свидетелями возведения нового административно-культурного центра Шымкента. Его площадь 1500 га, и он уже начинает обретать зримые контуры. Построены проспект Астана, областная библиотека, поликлиника, выставочный центр, Назарбаев-интеллектуальная школа с химико-биологическим уклоном. Строятся здания театра, профлицея. Возле проспекта Астана вскоре будет возведена одноименная площадь, появятся здания областных акимата и маслихата, четыре школы, 8 детских садов, мечеть на 5000 мест и жилой массив, общая площадь застройки которого составит 900 тыс. кв. м. В этом центре будет своя парковая зона площадью 150 га, с водоемом, под который решено приспособить природный овраг. Кроме парка в новом АКЦ будут разбиты скверы, цветники, газоны, лесополосы общей площадью 40 га.

Если посмотрите на верхнюю часть карты новых границ города, то знайте, что там, в северной части, проходит строительство транспортного коридора «Западная Европа Западный Китай». Там будет сформирована новая транспортная развязка областного центра. Здесь уже в обозримом будущем появится новый автовокзал, железнодорожный вокзал и даже будет построен международный аэропорт.

Каких-то пять-десять лет и Шымкент просто обязан будет стать современным мегаполисом. Поживем — увидим.