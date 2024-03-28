Шымкентцы задолжали около 1 млрд тенге за отопление

Жители Шымкента задолжали за отопление колоссальную сумму — 942 миллиона тенге.

Из которых почти 780 миллионов — долги за этот отопительный сезон. Остальная сумма задолженности накопилась с 2017-го года. По данным ГКП «Куатжылуорталык-3», больше всего должников в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ ШЫМКЕНТА:

Аль-Фарабийский район 363 094 411 тг

Абайский район 73 863 002 тг

Енбекшинский район 72 508 744 тг

Каратауский район 252 534 935 тг

Туранский район 180 170 541 тг

Несложная арифметика — задолженность за один жилой дом в Шымкенте превысила 7 млн тенге. Специалисты коммунальной службы вынуждены радикально бороться со злостными неплательщиками. После многочисленных предупреждений на абонентов, не оплачивающих услуги несколько месяцев, подают в суд.

Согласно планам тепловиков, отопительный сезон в Шымкенте должен был продлиться 136 дней. Однако из-за неустойчивой погоды, батареи включили раньше обычного, 20-го октября. В итоге отопительный сезон увеличился до 164 дней и завершится первого апреля.

Аскар Кудайбергенулы, руководитель ГКП «Қуатжылуорталық-3»:

«Согласно нормам отопительный сезон должен был стартовать 6-го ноября и закончиться 22 марта. Но, в связи с погодными условиями мы начали отопительный сезон раньше — 20 октября и планируем отключить тепло 31 марта».

Специалисты отмечают, что отопительный сезон в соседнем Таразе продлится 162 дня, а в Кентау -156. Поступило предложение изменить сроки отопительного сезона и в Шымкенте, но уже в предстоящий отопительный сезон.

Отопительный сезон в Шымкенте завершится 1 апреля. В этом году срок подачи тепла с многоэтажные дома и соцобъекты продлился 164 дня — на 28 дней дольше обычного.