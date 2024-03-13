Как уроженка Шымкента покорила Миланскую неделю моды

В Шымкенте нашли свою Оксану Самойлову, передает OTYRAR.

Уроженка Шымкента Руфина Мухамадгалиева приняла участие в знаменитом на весь мир показе Milan Fashion Week.

Девушку благодаря яркой и красивой внешности не просто заметили мировые дизайнеры, но и пригласили продефилировать на неделе моды в Милане. К слову, это не первое масштабное мероприятие, в котором приняла участие шымкентская красавица.

«Самый масштабный из них (из показов прим.ред) был крайний, всемирно известный показ- Milan Fashion Week. Ещё со школы я всегда мечтала выйти на большой подиум. В этом году мечта исполнилась. Когда я участвовала в конкурсе красоты, который проходил в Куала-Лумпуре в 2022 году меня заметила наш дизайнер Майя и пригласила на показ. Пройдя кастинг и получив приглашение от организаторов я сразу же стала собирать документы для визы»,- делится Руфина.

В модельный бизнес девушка пришла в подростковом возрасте. Первые профессиональные фотосессии у девочки начались уже в 16 лет. Однако примечательно то, что большинство пользователей соцсетей и окружающие находят невероятное сходство Руфины с известной российской моделью и блогером Оксаной Самойловой.



Сама девушка к такому сравнению относится с улыбкой, отмечает, что у нее нет манеры подражания, а сходство во внешности приятная случайность.

«Да, сравнивают довольно часто. Прямой схожести я не вижу, но говорят, что похожи внешне и по манере речи», — делится Руффина.

На сегодняшний день в копилке «шымкенсткой Самойловой», 7 больших показов. Двадцативосьмилетняя Руфина делится, каждый из них был особенный, и с приятной ноткой волнения.

Алиса Бойко