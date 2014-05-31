Как и почему люди попадают в рабство?

В это трудно поверить, но даже в ХХI веке человек, ищущий работу, при определенном стечении обстоятельств может оказаться в самом настоящем трудовом рабстве, о котором до этого ему приходилось лишь читать в книге «Хижина дяди Тома».

Правовой центр женских инициатив «Сана сезiм» провел семинар для представителей государственных органов на тему: «Идентификация, перенаправление и защита пострадавших от торговли людьми». В Шымкенте подобный семинар прошел во второй раз, что подчеркивает актуальность проблемы для нашего региона.

Не так давно на постсоветском пространстве прогремело дело уроженок Шымкента, сестер Т-ых, основавших нечто вроде транснационального синдиката по торговле людьми. Владея несколькими продуктовыми магазинами в столице Российской Федерации, в течение 10 лет сестры использовали в своих торговых точках рабский труд выходцев из Казахстана и Узбекистана.

Люди там, конечно, не сидели на цепи, но ведь существует много других способов удержания: изъятие документов, запугивание, насилие.

Одна из жертв (кстати, правозащитники предпочитают использовать термин «потерпевшие», чтобы не наносить людям дополнительной психологической травмы) – Балхия К. (имя изменено – Г.Г.), завербованная в Узбекистане для работы в овощном магазине одного из спальных районов Москвы.

По прибытии на место у женщины сразу же забрали паспорт, якобы по регистрационным делам, и в последующие 10 лет Балхия свой документ так и не увидела. Ее поселили в подвале. Здесь же находился сын Балхии, родившийся в плену. Из-за отсутствия нормальных условий в четыре года малыш выглядел полуторагодовалым.

Все эти годы Балхию разыскивала мать. После проведенной активистами-правозащитниками операции по освобождению Балхия рассказала, что ее не только эксплуатировали как подсобную рабочую, но и жестоко избивали за любую попытку возмутиться своим положением. В результате у женщины сломаны пальцы рук, изуродованы ушные раковины, тело покрыто многочисленными шрамами. Она и другие пленницы подвергались сексуальному насилию. В результате рождались дети, которых хозяева чаще всего забирали и поступали с ними по своему усмотрению.

Остается только гадать, почему российское правосудие не нашло в данном деле состава преступления и спустило его на тормозах. Активисты-общественники Казахстана и России сегодня добиваются, чтобы торговцы живым товаром понесли за свои деяния заслуженное наказание.

По официальным данным, в 2013 году в Казахстане было выявлено 54 женщины и 46 мужчин, ставших жертвами торговли людьми. В нынешнем же году в цифрах отмечается «странное затишье». Однако эксперты считают, что это свидетельствует не о прекращении процесса, а о его латентном (скрытом) течении. При этом во весь рост встает проблема идентификации жертв.

В первую очередь следует определиться с терминами. Что же такое торговля людьми? Вот определение из протокола ООН: «Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа (…)».

Жертвами торговли людьми могут стать мужчины, женщины и дети всех возрастов. По статистике, большинству пострадавших – от 18 до 24 лет.

Когда речь идет о современной работорговле, в первую очередь думают о сексуальном рабстве. Например, на семинаре прозвучал факт об обнаружении «гнезда работорговли» в городе Туркестане, в одном из кафе, где трудились девушки из соседнего Узбекистана. Начинали они работать в качестве официанток, а потом хозяева заставили их оказывать клиентам сексуальные услуги. А чтобы девушки не могли сбежать, их запирали, предварительно отняв одежду.

Но существует ряд других сфер, где может применяться рабский труд: сельское хозяйство (хлопковые и табачные плантации), строительная промышленность, порнография в журналах или в Интернете, брачные агентства, принудительные браки, домашняя обслуга, семейный бизнес, авторемонтные мастерские, ресторанный сервис, попрошайничество, воровство и другие преступления ради наживы; производство, торговля и распространение наркотиков, продажа донорских органов.

Бывает так, что факт торговли людьми имеет место, но при этом жертва не пытается убежать, отказывается от предложений о помощи или называет свою жизнь приемлемой. Однако не считать такого человека потерпевшим – большое заблуждение, ведь зачастую его «согласие» достигается преступным путем.

Есть и другие причины «молчания ягнят». Например, сильная экономическая мотивация, когда жертва не обращается за помощью под угрозой неполучения денег за свой труд. Многие женщины, попавшие в сексуальное рабство, боятся последующей огласки. Что касается представителей сильного пола, то в силу своего психологического устройства далеко не все мужчины признают себя жертвами «работорговли». Тем не менее в сельском хозяйстве и строительстве большинство потерпевших именно мужчины.

Нельзя сбрасывать со счетов и так называемый «стокгольмский синдром» – когда из-за защитно-подсознательной реакции у жертвы возникает что-то вроде сочувствия к своему хозяину. Например, в настоящее время в безопасном месте укрываются две сестры, жительницы нашего города, ставшие жертвами торговли людьми (в интересах следствия их имена не разглашаются). Характерно, что одна из этих девушек не хотела признаться самой себе, что является пострадавшим лицом, и в первый раз, перед самым вылетом самолета на родину, сбежала из аэропорта назад, в рабство.

В своих выступлениях участники семинара подчеркивали: необходима специальная подготовка, чтобы правильно идентифицировать жертв торговли людьми. Следует наладить сотрудничество представителей всех ведомств, организаций и групп, контролирующих сферы, где могут появиться или эксплуатироваться жертвы торговли людьми. Вовремя забить тревогу могут пограничники, полицейские, сотрудники миграционных служб, а также врачи, медицинские и социальные работники, государственные инспекторы по строительству, сельскому хозяйству и труду, специалисты административных судов, работники НПО. Все они могут по работе так или иначе соприкоснуться с жертвами торговли людьми.

Главное – чтобы была согласованность в действиях представителей разных ведомств. Ведь бывает так, что НПО определяет – то или иное лицо является жертвой торговли людьми, а правоохранительные органы не могут идентифицировать его в данном качестве.

К слову, возбуждение уголовного дела и вынесение приговора по статье 128 УК РК «Торговля людьми» – единичные случаи. Чаще всего дела возбуждаются по сопутствующим статьям.

Особая трудность заключается в том, чтобы следствие велось в обстановке строгой секретности.

По словам президента ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана сезiм» Хадичи Абышевой, существует две формы выявления жертв торговли людьми: реактивный и проактивный. Волонтеры «Сана сезiм» не ждут, когда потерпевшие сами к ним явятся (реактивная идентификация), а занимаются проактивной идентификацией – ходят по местам теоретического местонахождения жертв и предлагают им свою помощь, в том числе восстановление «белого» сертификата и других документов.

Специалисты отмечают, что, благодаря своему экономическому росту и географическому положению, Казахстан чаще всего является страной назначения для жертв торговли людьми, потому что сюда в поисках заработка стремятся попасть многие граждане из экономически менее стабильных стран Центральной Азии. Абсолютное большинство жертв торговли людьми – выходцы из Узбекистана, но есть среди них представители Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Китая, России.

Что касается самих казахстанцев, то наиболее привлекательными для них в плане трудовой миграции являются такие страны, как ОАЭ, Турция и Россия.

Трудовая миграция стара как мир. Пока существуют стремление людей к лучшей доле и тяга к «звонким бубнам за горами», будет живо и данное явление. В сущности, ничего плохого в нем нет. Главное – случайно не угодить в сети современных торговцев живым товаром.

Галина ГЕРМАН