Сергею Манько 61 год. Житель Шымкента за свою жизнь успел поработать в водителем в таксопарке, несколько лет водил нефтевозы, работал в ритуальных услугах. До пенсии осталось несколько лет и … мужчина попал в настоящее рабство.

По словам Сергея, к нему с просьбой построить дом обратился клиент, а затем увез в Туркестанскую область и заставил пасти скот.

«Заставляет давай-давай паси-паси, я по степям бегаю за этой отарой, как чабан без лошади, ногами все. Хорошо, что я бывший спортсмен у меня ноги крепкие», — говорит Сергей Манько, житель Шымкента.

Хозяин отобрал у мужчины удостоверение личности. В итоге после 3,5 месяцев неоплачиваемого труда Сергей Манько сбежал. Теперь ему необходимо восстановить документы. Он только сегодня обратился с заявлением в полицию.

«Убежал вот, утром встал, не бритый. Он сделал меня бесплатным рабом, он психолог, говорит, что ты будешь у меня работать постоянно бесплатно», — говорит мужчина.

Правозащитники отмечают увеличение числа подобных жалоб . В Шымкенте в фонд «Сана Сезiм» за весь прошлый обратились 77 человек, побывавших в трудовом рабстве, с января по август этого — 42 человека.

«С марта месяца есть увеличение по эксплуатации, и это в основном иностранные граждане, граждане Узбекистана, говорят, что у них отобрали документы, не платят заработную плату», — рассказывает Раушан Худайшукурова, координатор проекта по предотвращению торговли людьми ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм».

До суда такие дела доходят редко, признаются правозащитники. Пострадавшие часто боятся затевать спор, так как уверены, что у рабовладельцев большие связи. Иногда они просто примиряются со своими обидчиками. Но если все сделать по закону, они имеют право не только на выплату заработанного, но и компенсацию. С этого года принудительные платежи и денежные взыскания с осуждённого перечисляют на счет специального компенсационного фонда.

Потерпевшие по делам, связанным с торговлей людьми и пытками, могут получить компенсацию в размере 30 МРП, или 72 тысяч тенге. Это единоразовая денежная помощь которую оказывают в первый месяц после решения суда.