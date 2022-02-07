Растоптанное детство! Девушка поведала телеканалу о своём печальном детстве, о том как собственные родители продали свою десятилетнюю дочь в сексуальное рабство.

От ее откровений стынет кровь в жилах и мурашки бегут по коже. Нигора родилась в Узбекистане. В 10-летнем возрасте родные мать и отец продали единственную дочь незнакомым людям.

Нигора (имя изменено), жертва сексуального насилия

“Родители сказали нам не нужна дочь, нам нужны деньги”. Папа был наркоманом, мама алкоголичкой. Им нужны были деньги. Я плакала и кричала “Папа”, он даже не обернулся. Сердце моего дедушки схватило и он умер. Это после того, как он услышал, что меня продают. Дедушка был единственный, кто переживал за меня. С тех пор, меня не искали. Даже родственники.

Девочку привезли в приграничный Сарыагаш, затем в Шымкент и заперли в большом частном доме. В притоне маленькая пленница провела семь лет своей жизни. Помимо Нигоры в сексуальном рабстве держали ещё 20 других девочек, таких, как она, и постарше. Их держали в плену, давали только хлеб и воду. Избавление пришло неожиданно. Уже 17-летнюю девушку пожалел один из организаторов притона.

Нигора (имя изменено), жертва сексуального насилия

“Очень много девушек, погибли там от голода. Некоторых продали за рубеж. Друг с другом мы не общались. Если мы отказывались спать с клиентом, нас били железной цепью и приставляли к голове оружие. Уйти из этого ужасного места, помог один из их людей. Он пожалел меня”.

Личная жизнь после побега не сложилась. За три месяца до рождения сына сбежал отец ребенка. Девушку приютили волонтёры. Сегодня 30-летняя Нигора живёт кризисном центре Шымкента с годовалым сыном.

Малика Жусупова, директор кризисного центра “Комек”

-«Я думаю у неё есть мечта. Из-за того, что девушка провела детство в рабстве, в насилии, она многое потеряла в жизни. Мы хотим дать ей надежду, вернуть ей всё что потеряла».

Нигора не умеет ни писать, ни читать. Нет у женщины ни документов, ни денег. Но это всё равно лучше, чем рабство, издевательства и унижения, говорит Нигора. В кризисном центре Шымкента, помимо искалеченной судьбой женщины, живут ещё 5 девушек, ставших жертвами сексуального насилия.

Диас Мусаев