Как в МВД собираются бороться с торговлей людьми

Каждый седьмой пострадавший от торговли людьми в Казахстане — ребенок.

Об этом рассказала национальный координатор миссии международной организации по миграции в нашей республике. Более половины таких детей, в основном мальчики, были проданы для принудительного труда.

«Мальчиков чаще всего принуждают к попрошайничеству, используют в качестве домашней прислуги и как рабочую силу в сельском хозяйстве. Что касается девочек, то они чаще всего подвергаются сексуальной эксплуатации. Сексуальная эксплуатация, в частности, вовлечение в проституцию, порнографию и сексуальное рабство, также занимает видное место в статистике. По большей части попадают в эту ситуацию преимущественно девочки», — говорит Алия Белоносова, национальный координатор миссии международной организации по миграции в РК.

При этом большинство таких детей это граждане соседних республик — Узбекистана и Кыргызстана. В МВД рассказали, что полиция ежегодно регистрирует больше 100 преступлений в сфере торговли людьми. А сколько еще людей остаются в рабстве или не рассказывают о том стали жертвами трудовой или сексуальной эксплуатации. В МВД озвучили основные проблемы, которые затрудняют расследование и сбор доказательств в делах о торговле людьми.

«Это длительный срок с момента совершения преступления, отказ потерпевших от обращения в правоохранительные органы из-за страха расправы со стороны подозреваемых и криминалитета, материальная зависимость потерпевшего от них, боязнь потерпевшего огласки о совершенном в отношении его преступлении – все это связано с частной жизнью, наличием у потерпевших иностранцев желания как можно скорее вернуться на родину без уголовных разбирательств», — говорит Самат Кусетов, начальник управления по борьбе с торговлей людьми МВД РК.

С начала этого года в Казахстане уже зарегистрировано 110 преступлений в сфере торговли людьми, 5 из них касаются незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 14 – вовлечение в занятие проституцией, 24 – торговли людьми и 57 дел заведено за сводничество и притоносодержание. Директор правового центра женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова рассказала кто чаще всего становится жертвой рабства.

«Жертвами, пострадавшими от торговли людьми, становятся девушки, которые оказались в уязвимом положении – выпускницы детдомов, девушки из неполных семей, девушки, у которых в семье присутствовало бытовое насилие. Они очень уязвимы, могут попасться на уловки торговцев либо эксплуататоров. Чтобы уйти от сложных ситуаций в жизни, улучшить качество жизни, либо девушки хотят, так скажем, красивую жизнь за рубежом», — говорит Шахноза Хасанова, директор правового центра женских инициатив «Сана Сезiм» .

Жертвами трудовой эксплуатации в основном становятся мужчины от 18 до 50 лет. Порядка 80% из них это иностранные граждане, которые в своих странах оказались в сложном экономическом положении. Они выезжают на заработки для того чтобы обучить детей и обеспечить семью. Поэтому в МВД разработали план по профилактике преступлений связанных с торговлей людьми.

«Ключевым направлением текущего года стал специальный законопроект «О противодействии торговле людьми, который разрабатывается в рамках поручения Главы государства. В его разработке принимают участие более 50 экспертов, представителей НПО, международных правозащитных организаций. На сегодня законопроект находится в Мажилисе Парламента», — говорит Самат Кусетов, начальник управления по борьбе с торговлей людьми МВД РК.

Принятие этого закона создаст правовую базу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, определит круг и роль субъектов, а также механизмы взаимодействия между ними, снизит латентность, позволит жертвам лучше понимать свои права и меры защиты со стороны государства.