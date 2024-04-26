Мефедрон в упаковке из под чипсов: наркодилера задержали в Шымкенте

Молодой человек прятал наркотики в упаковке из-под чипсов.

20-летнего жителя Алматы задержали в Шымкенте с поличными. Изъятое вещество оказалось мефедроном. Опасный яд обнаружили и на съемной квартире. Три с половиной килограмма он спрятал в рюкзаке. Во время обыска правоохранители также нашли полиэтиленовые пакеты с “порошком”, количество свертков — 150. Кому и где хотел сбыть наркотики, выясняют стражи порядка. Ведется расследование.

Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента:

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента в ходе проведения оперативных мероприятий задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотических средств. Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование. Полиция предупреждает, что любое незаконное обращение с наркотиками преследуется по закону».