Изнасилование школьницы прокомментировал главный полицейский области

Главный полицейский Туркестанской области прокомментировал дело об изнасиловании несовершеннолетней в селе Загамбар.

По словам Мурата Кабденова, по данному делу в социальных сетях распространилась информация о том, что “задержаны несколько школьников, якобы потерпевшая беременна и изнасилована несколькими парнями”. Данное заявление правоохранители опровергли. Авторы фейковой информации установлены, в их отношении принимаются меры административного и уголовного характера.

Мурат Кабденов, начальник ДП Туркестанской области:

«24-го апреля по заявлению об изнасиловании несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — также несовершеннолетний задержан и взят под стражу. Назначены экспертизы, уголовное дело будет направлено в суд. Напоминаю — всем гражданам доверять и полагаться на информацию только из достоверных официальных источников. За распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность»

Мурат Кабденов также прокомментировал информацию о ряде поджогов чужого имущества в селе Загамбар. По данным фактам сейчас ведется расследование и возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогу установлены. Сколько их, главный полицейский не раскрывает. Известно, что все они задержаны и находятся в следственном изоляторе.

Мурат Кабленов, начальник ДП Туркестанской области:

«Кроме того, 25-го апреля в полицию поступило сообщение о ряде поджогов чужого имущества. Расследование продолжается. Данная информация была размещена на официальных страницах Департамента полиции в день происшествия. Под руководством акима области, а также руководителями соотвествующих органов проведен сход с жителями поселка, где население относиться к ситуации с пониманием. В настоящее время в селе Загамбар обстановка стабильная».