Насекомые атаковали Туркестанскую область

Назойливые насекомые атаковали несколько населенных пунктов в Туркестанской области.

Жители сел, расположенных возле реки Сырдарья и Коксарайского водохранилища, пожаловались, что им приходится оставаться дома до вечера. По их словам, проводимая в регионе работа по борьбе с вредителями незначительная.

Жителей Туркестанской области атакуют назойливая мошкара. Местным жителям приходится закрывать лица и носить плотную одежду, чтобы защитить себя от кровососов. Выход на улицу, по словам жителей села Шенгельды, становится настоящим испытанием.

Бейсенкул Юсупова, жительница села Шенгельды:

«Мошкара в глаза прямо залетает, потом всё это заживает очень долго. Медики говорят, что нужно как минимум полгода, чтобы зажила болячка».

Шахаризаде Алибек, жительница села Шенгельды:

«Эти насекомые появляются в апреле и не исчезают до ноябре. Сейчас мы не можем пасти скот из-за них, потому что они повсюду, невыносимо»

Отпугивает нашествие мошек и туристов. По их словам, аналогичная ситуация сложилась и в историко-культурных местах области.

Абылай Абыхан, житель Алматинской области:

«Прошло 15 минут с тех пор, как я приехал в мавзолей Арыстан Баб. Даже 15 минут не могу вытерпеть этих насекомых. Залетают в глаза, уши, рот! Кошмар какой-то».

Жители села Шенгельды говорят, что тучи насекомых стала атаковать местных жиетелй после строительства Коксарайского водохранилища. Нашествие мошкары наблюдается сразу в нескольких районах области. За последние 10 лет специалисты выявили 8 видов крылатых вредителей. И местные власти, как уверяют сельчане, не справляются с их уничтожением.

Хамит Адасканов, житель села Шенгельды:

«В прошлом году опрыскивали некоторые места в селе на одной машине. Какой толк от этого?! Как было много мошкары, так и осталось»

Сельчане требуют проводить дезенсекцию с воздуха. Между тем власти уверяют, что борьба со вредителями идет в трёх городах и четырех районах области. Для проведения работ из бюджета выделено 622 миллиона тенге.

Саттар Налибай, руководитель отдела ЖКХ Отырарского района:

«Сегодня в округе работают специалисты с оборудованием для химического уничтожения вредителей. Полностью ликвидировать насекомых невозможно. Однако предпринимаются все усилия для снижения количества мошкары»

Специалисты сбросили в воду более 30 тысяч килограммов био-препаратов. Ученые проводят исследования. Если не найти способ избавиться от вредителей, сельчанам придется как и раньше по пол года мириться с нашествием комаров и мошкары.