Во всех медицинских организациях Шымкента работает служба поддержки пациентов

Если гражданин не может получить направление при наличии соответствующих медицинских показаний, или ему отказано в оказании медицинской помощи, можно обратиться в службу «Поддержки пациентов» в медицинской организации.

Главная задача службы — обеспечение доступа населения к качественной медицинской помощи и выявление нарушений при оказании медицинских услуг, оперативное разрешение жалоб от пациентов по принципу «здесь и сейчас».

В случае не рассмотрения жалобы пациента на уровне поликлиники, можно обратиться в филиал НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» по городу Шымкенту.

Контактный номер филиала Фонда 8-7252-99-76-85.

Жители также могут направить свои обращения через мобильное приложение «Qoldau 24/7».

Специалисты фонда социального страхования обращаются в медицинскую организацию, выясняют информацию и проверяют причины отказа в оказании медицинской помощи.

Также, при возникновении дополнительных вопросов касательно получения медицинских услуг, можно обратиться в контакт-центр 1414, в Saqtandyru-bot в Telegram или через официальный сайт fsms.kz.

По какому поводу вы можете обратиться в службу поддержки пациентов:

если с вас требуют наличие статуса застрахованного для получения экстренной помощи, для посещения участкового врача или фильтр-кабинета;

если вам отказывают в приеме участкового врача по причине его отсутствия или отсутствия записи к нему;

если участковый врач/медсестра или фельдшер не обслуживает вызов на дому, хотя вы прикреплены к данной поликлинике по территориальному принципу;

если вы не можете получить консультацию узкого специалиста, так как его нет или запись заполнена на весь месяц;

если вам не дают направление на положенные по показаниям здоровья диагностические или лабораторные услуги;

если вас направляют на платные обследования или предлагают ожидать записи свыше 10 рабочих дней;

если вас не ознакомили с результатами проведенного обследования;

если врач при приеме проявил грубость или вел себя некорректно;

если вы не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи;

если вы сомневаетесь в корректности поставленного диагноза или назначенного лечения;

если вы обнаружили в своих медицинских записях некорректные данные или приписки.